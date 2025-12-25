Putin podľa prepisu presviedčal Busha, že Ukrajina je umelo vytvorený štát
- DNES - 18:10
- Washington/Moskva
Ruský prezident Vladimir Putin v roku 2008 presviedčal vtedajšieho amerického prezidenta Georgea Busha mladšieho, že Ukrajina je umelo vytvorený štát s rozdelenou spoločnosťou, a varoval, že jej vstup do NATO by viedol k dlhodobej konfrontácii Ruska so Západom, ako aj k rozpadu samotnej Ukrajiny. Vyplýva to z odtajneného prepisu ich rozhovoru ktoré zverejnil Archív národnej bezpečnosti pri Univerzite Georgea Washingtona.
V dôsledku žaloby o slobodu informácií podanej archívom boli verejnosti sprístupnené celkovo tri doslovné prepisy rozhovorov, ktoré Bush a Putin viedli v rokoch 2001, 2005 a 2008. Podľa vyhlásenia archívu rozhovory ukazujú, že Bush v začiatkoch svojho pôsobenia v úrade prezidenta USA považoval Putina za svojho blízkeho spojenca, keďže sa obaja zameriavali na boj proti terorizmu - Putin v Čečensku a Bush proti al-Káide.
Na konci Bushovho funkčného obdobia však Putin pri viacerých príležitostiach vyjadril ostrú kritiku politiky USA, napríklad v otázkach invázie do Iraku a rozširovania NATO. Práve v tejto súvislosti súčasný šéf Kremľa na stretnutí s Bushom v Soči, ktoré sa konalo krátko po summite NATO v Bukurešti v roku 2008, vyslovil varovanie ohľadom možného vstupu Ukrajiny do Aliancie. Summit NATO vtedy deklaroval, že Ukrajina aj Gruzínsko sa v budúcnosti stanú členmi Aliancie.
„Pre vás to nebude nič nové a neočakávam žiadnu odpoveď, len to chcem povedať nahlas. Chcel by som zdôrazniť, že pristúpenie krajiny, ako je Ukrajina, do NATO vytvorí pre vás aj pre nás dlhodobé pole konfliktov, dlhodobú konfrontáciu,“ povedal podľa prepisu ruský prezident tomu americkému na ich poslednej schôdzke v Putinovom sídle v meste na pobreží Čierneho mora.
„Na Ukrajine žije 17 miliónov Rusov, čo predstavuje tretinu obyvateľstva. Ukrajina je veľmi komplexný štát. Nie je to národ, ktorý vznikol prirodzeným spôsobom. Je to umelo vytvorená krajina, ktorá vznikla ešte v sovietskych časoch,“ pokračoval v odpovedi na Bushovu objasňujúcu otázku Putin, ktorý dal ruským vojskám príkaz vpadnúť na susednú Ukrajinu 24. februára 2022.
Ruský prezident na schôdzke okrem toho tvrdil, že prípadný vstup Ukrajiny do NATO by predstavoval pre Rusko hrozbu, že v jeho blízkosti budú nasadené nové zbraňové systémy a zriadené vojenské základne, čo by vytváralo ďalšie hrozby a neistotu.
„Rusko, spoliehajúc sa na sily proti NATO na Ukrajine, bude pracovať na tom, aby NATO prišlo o možnosť expandovať. Rusko tam bude neustále vytvárať problémy. Prečo je to tak? Aký je zmysel členstva Ukrajiny v NATO, aký je z toho prínos pre NATO a USA? Môže to mať len jeden dôvod, a to je upevnenie postavenia Ukrajiny ako súčasť západného sveta, taká je pravdepodobne logika. Nemyslím si, že je to správna logika,“ vyhlásil Putin.
Svojho času takisto tvrdil, že na Ukrajine existuje „určitá prozápadná a určitá proruská časť“ a že „veľká časť“ jej populácie vníma NATO ako nepriateľskú organizáciu. „A vzhľadom na rozdiely v názoroch na členstvo v NATO sa krajina jednoducho rozpadne,“ uviedol. „Problémom nie je vstup do NATO, ale zabezpečenie sebestačnosti Ukrajiny,“ dodal s tým, že posilnené by malo byť aj jej hospodárstvo.
Z prepisu iného rozhovoru, ktorý lídri viedli v roku 2001 v Slovinsku, tiež vyplýva, že Putin - v nadväznosti na údajné slová Busha, že Rusko nie je nepriateľ Spojených štátov - nastolil otázku členstva Ruska v NATO a vyhlásil, že ak Moskva nie je súčasťou procesu rozširovania Aliancie, cíti sa byť vylúčená. „Faktom je, že NATO sa rozširuje a my k tomu nemáme čo povedať,“ povedala svojho času hlava ruského štátu. Bush na to podľa záznamu reagoval otázkou týkajúcou sa prístupu Putina k slobodnej tlači.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok predstavil najnovšiu verziu amerického mierového plánu pre ukončenie vojny s Ruskom. Tento návrh už podľa neho nevyžaduje, aby sa Ukrajina formálne vzdala ambície vstúpiť do NATO, čo je však jednou z hlavných požiadaviek Ruska.
