Britský kráľ Karol vyzval ľudí, aby sa sústredili na láskavosť a jednotu
- DNES - 17:29
- Londýn
Britský kráľ Karol III. apeloval vo štvrtok - v Prvý sviatok vianočný - počas svojho tradičného vianočného posolstva národu na ľudí, aby sa miesto konfliktov sústredili na láskavosť a jednotu.
Vo svojom každoročnom vianočnom prejave z Westminsterského opátstva Charles vo štvrtok povedal, že vianočný príbeh o mudrcoch a pastieroch, ktorí cestujú nocou, aby našli svojho spasiteľa, ukazuje, ako môžeme nájsť silu v „spoločenstve a láskavosti druhých“.
„Dodnes, v časoch neistoty, si tieto spôsoby života cenia všetky veľké viery a poskytujú nám hlboké studnice nádeje a odolnosti tvárou v tvár nepriazni osudu,“ povedal Charles. „Mier skrze odpustenie, prosté spoznávanie našich susedov a prejavovanie si vzájomnej úcty, vytváranie nových priateľstiev,“ dodal.
Karolov prejav, ktorý zakončila vianočná koleda Ščedryk (Carol of the Bells) v podaní ukrajinského hudobného zboru, prichádza v čase, keď sa európski lídri usilujú zhromaždiť podporu pre Ukrajinu a náznakov, že americký prezident Donald Trump stráca trpezlivosť s tradičnými európskymi spojencami Ameriky, konštatuje AP.
Karol spolu s rodinou sa predtým pešo vydali do kostola sv. Márie Magdalény na kráľovom súkromnom panstve Sandringham približne 160 kilometrov severne od Londýna.
Kráľ a kráľovná Kamila spolu s princom Williamom a jeho manželkou Kate a ich deťmi, princami Georgom a Louisom a princeznou Charlotte, ako aj širšou rodinou prešli do kostola a po bohoslužbe pozdravili davy priaznivcov.
Každoročný prejav panovníka sledujú milióny ľudí v Spojenom kráľovstve a v celom tzv. Spoločenstve národov - Commonwealthe, dobrovoľnom združení 56 nezávislých štátov, z ktorých väčšina má historické väzby s Britániou, píše AP.
