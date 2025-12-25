SHMÚ: Na horách treba od piatka počítať so silnejším vetrom
Na horách treba od piatka (26. 12.) počítať so silnejším vetrom.
Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého a druhého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Výstrahy platia pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. Vo vysokých polohách tam môže dosiahnuť vietor v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu (km/h), v priemere 70 až 85 km/h, čo je víchrica. „Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo,“ podotýka SHMÚ.
Výstrahy platia predbežne do soboty (27. 12.) do 3.00 h.
Policajti asistovali pri prevoze srdca ešte cez neotvorený tunel Višňové
Policajti z diaľničného oddelenia Kunovec asistovali záchrannej zdravotnej službe pri transporte ľudského srdca z Univerzitnej nemocnice Martin na transplantáciu do Bratislavy.
Najvhodnejšou potravou pre väčšinu vtákov na kŕmidlách sú olejnaté semená
Počas silných mrazov možno prikrmovať vtáky. V prípade oteplenia a odmäku treba intenzitu kŕmenia znížiť.
Viliam Judák: Každé Vianoce sú vždy originálne a nové, s novým posolstvom
Nitriansky biskup Viliam Judák želá všetkým ľuďom dobrej vôle, aby sa počas Vianoc napriek všetkému zhonu zastavili.
Kresťania na Slovensku i vo svete slávia jeden z najväčších sviatkov
Slávnosť Narodenia Pána, ktorá je popri Veľkej noci a Turícach najväčším cirkevným sviatkom, slávi vo štvrtok väčšina kresťanov na Slovensku i vo svete.