  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 25.12.2025Dnes je 1. Sviatok vianocný
Bratislava

Americké akciové indexy uzatvorili pred Vianocami na rekordných hodnotách

  • DNES - 16:27
  • New York
Americké akciové indexy uzatvorili pred Vianocami na rekordných hodnotách

Americké akciové indexy uzatvorili obchodovanie v posledný deň pred vianočnými sviatkami na rekordných hodnotách. Cena zlata, ktorá vykázala nové historické maximum nad 4500 USD za troyskú uncu (31,1 g), zaznamenala v závere obchodovania pokles, udržala sa však v tesnej blízkosti uvedenej hranice. Informovala o tom agentúra Reuters.

Všetky tri kľúčové indexy na Wall Street ukončili obchodovanie 24. decembra v pozitívnom teritóriu, pričom hlavný index burzy Dow Jones Industrial Average vzrástol o 289,40 bodu (0,60 %) na 48.731,81 bodu. Širší index burzy S&P 500 zaznamenal rast o 22,34 bodu (0,32 %) na 6932,13 bodu, uviedla agentúra Reuters. V obidvoch prípadoch to predstavuje nový rekord, pričom S&P 500 smeruje za celý rok k rastu takmer o 18 %. Vzrástol aj technologický index Nasdaq Composite, a to o 51,46 bodu (0,2 %) na 23.613,31 bodu.

Pre akciové trhy to bol veľmi dobrý rok, o tom nie je pochýb. Zároveň to bol super rok pre drahé kovy,“ povedal Peter Cardillo, hlavný ekonóm pre oblasť trhov zo spoločnosti Spartan Capital Securities v New Yorku.

Cena zlata aj striebra síce na záver posledného obchodovania pred Vianocami klesla, pokles bol však veľmi mierny, pričom sa udržali v blízkosti svojich historických maxím. Cena zlata klesla v stredu o 0,17 % na 4480,23 USD (3800,99 eura) za troyskú uncu. Počas dňa však nakrátko prekonala hranicu 4500 USD/unca a za celý rok smeruje k rastu o 70 %. Mierny pokles zaznamenala aj cena striebra, deň predtým sa však prvýkrát dostala nad 70 USD/unca a za celý rok smeruje k rastu až o 150 %.

(1 EUR = 1,1787 USD)

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
MH pripravuje zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom

MH pripravuje zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom

DNES - 10:39Ekonomické

Od decembra budúceho roka by mal na Slovensku platiť nový zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom, ktorého návrh dalo do pripomienkového konania Ministerstvo hospodárstva SR.

Odbyt Tesly v EÚ sa prepadol, predaj čínskych áut BYD prudko stúpol

Odbyt Tesly v EÚ sa prepadol, predaj čínskych áut BYD prudko stúpol

VČERA - 16:29Ekonomické

Odbyt vozidiel amerického výrobcu elektromobilov Tesla od začiatku tohto roka do záveru novembra v Európskej únii klesol o takmer 40 %.

Účet za úsek D1 s tunelom Višňové zatiaľ presiahol 600 miliónov eur

Účet za úsek D1 s tunelom Višňové zatiaľ presiahol 600 miliónov eur

VČERA - 14:32Ekonomické

Celkové náklady na výstavbu otvoreného úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové doteraz presiahli 600 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Obchodné reťazce sťahujú z predaja obľúbenú bryndzu, obsahuje listériu

Obchodné reťazce sťahujú z predaja obľúbenú bryndzu, obsahuje listériu

21:25 23.12.2025Ekonomické

Po konzumácii nebezpečnej bryndze hrozí listerióza.

Vosveteit.sk
Gravitácia môže byť dôkazom, že realita funguje ako simulácia: Vedci prišli s tvrdením, ktoré spochybňuje samotnú realituGravitácia môže byť dôkazom, že realita funguje ako simulácia: Vedci prišli s tvrdením, ktoré spochybňuje samotnú realitu
Nový betón z odpadu zvládol testy, pri ktorých klasické zmesi zlyhaliNový betón z odpadu zvládol testy, pri ktorých klasické zmesi zlyhali
Žiješ v evolučnej pasci. Ľudia sú stvorení pre prírodu, nie pre moderný život. Následky na zdraví vidíme každý deň, hovoria vedciŽiješ v evolučnej pasci. Ľudia sú stvorení pre prírodu, nie pre moderný život. Následky na zdraví vidíme každý deň, hovoria vedci
AKTUÁLNE: Prichádza dlho žiadaná funkcia. Google konečne dovolí zmeniť Gmail adresu, no má to niekoľko háčikovAKTUÁLNE: Prichádza dlho žiadaná funkcia. Google konečne dovolí zmeniť Gmail adresu, no má to niekoľko háčikov
Americké autonómne stíhačky dostanú prelomový radar PhantomStrike: Bojisko uvidia lepšie než kedykoľvek predtýmAmerické autonómne stíhačky dostanú prelomový radar PhantomStrike: Bojisko uvidia lepšie než kedykoľvek predtým
Liek na spomalenie starnutia môžeme mať priamo v sebe: Špeciálne imunitné bunky nám môžu priniesť dlhší životLiek na spomalenie starnutia môžeme mať priamo v sebe: Špeciálne imunitné bunky nám môžu priniesť dlhší život
Človek ustupuje do úzadia: Drony od Lockheedu dostali AI, ktorá všetko naplánuje. Veliteľ už len dá zelenúČlovek ustupuje do úzadia: Drony od Lockheedu dostali AI, ktorá všetko naplánuje. Veliteľ už len dá zelenú
Zem má vlastný „termostat“. Vedci objavili mechanizmus, ktorý ju môže zmeniť na snehovú guľu. A nie je to dobrá správaZem má vlastný „termostat“. Vedci objavili mechanizmus, ktorý ju môže zmeniť na snehovú guľu. A nie je to dobrá správa
Zaplať raz, používaj navždy! Office 2021 Pro už od 30,25 € a WinOS so zľavou až 90 %. Godeal24 oslavuje Vianoce výhodnými licenčnými kľúčmi!Zaplať raz, používaj navždy! Office 2021 Pro už od 30,25 € a WinOS so zľavou až 90 %. Godeal24 oslavuje Vianoce výhodnými licenčnými kľúčmi!
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP