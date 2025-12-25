Policajti asistovali pri prevoze srdca ešte cez neotvorený tunel Višňové
Policajti z diaľničného oddelenia Kunovec asistovali záchrannej zdravotnej službe pri transporte ľudského srdca z Univerzitnej nemocnice Martin na transplantáciu do Bratislavy.
Transport vykonali aj ešte cez v tom čase motoristom neotvorený tunel Višňové. Informovala o tom vo štvrtok na sociálnej sieti žilinská krajská polícia.
„Práve táto trasa umožnila výrazne skrátiť čas prevozu a priblížiť záchranu ľudského života o krok bližšie k úspešnému koncu,“ skonštatovali policajti.
Zároveň vyzdvihli pracovníkov Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorí v mimoriadnej situácii prejavili vysokú mieru profesionality, ľudskosti a ochoty. „Svojím promptným a ústretovým prístupom umožnili prejazd tunelom Višňové, a tým priamo prispeli k záchrane života,“ doplnila polícia.
PREVOZ SRDCA
TUNEL VIŠŇOVÉ POMÁHAL EŠTE PRED OTVORENÍM SPREVÁDZALI SME SRDCE, S POKOROU, S REŠPEKTOM, ALE S POCITOM ZODPOVEDNOSTI ZA JEHO RÝCHLU A BEZPEČNÚ CESTU ZA NOVÝM ŽIVOTOM Policajti z Diaľničného oddelenia Kunovec, KDI KRPZ v Žiline vykonali asistenciu záchrannej zdravotnej službe pri mimoriadne dôležitom prevoze – transporte ľudského srdca z Univerzitnej nemocnice Martin do Bratislavy, kde malo dať novú šancu na život pacientovi čakajúcemu na transplantáciu. Každá minúta bola rozhodujúca. Z dôvodu maximálneho urýchlenia a efektivity bol tento výnimočný transport, po vzájomnej koordinácii zložiek, vedený cez doposiaľ neotvorený diaľničný tunel Višňové. Práve táto trasa umožnila výrazne skrátiť čas prevozu a priblížiť záchranu ľudského života o krok bližšie k úspešnému koncu. Úprimné poďakovanie patrí pracovníkom Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorí v tejto mimoriadnej situácii prejavili vysokú mieru profesionality, ľudskosti a ochoty. Svojím promptným a ústretovým prístupom umožnili prejazd tunelom Višňové a tým priamo prispeli k záchrane života. Tento čin je dôkazom, že keď sa spoja odbornosť, spolupráca a ľudskosť, dokážu záchranné zložky prekonať aj bežné hranice a urobiť všetko pre to najcennejšie – ľudský život.Uverejnil používateľ Polícia SR - Žilinský kraj Štvrtok 25. decembra 2025
Tento čin je podľa nej dôkazom, že keď sa spoja odbornosť, spolupráca a ľudskosť, dokážu záchranné zložky prekonať aj bežné hranice a urobiť všetko pre to najcennejšie - ľudský život.
Tunel Višňové je súčasťou úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka-Dubná Skala. Pre motoristov ho otvorili 22. decembra.
SHMÚ: Na horách treba od piatka počítať so silnejším vetrom
Na horách treba od piatka (26. 12.) počítať so silnejším vetrom. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého a druhého stupňa.
Najvhodnejšou potravou pre väčšinu vtákov na kŕmidlách sú olejnaté semená
Počas silných mrazov možno prikrmovať vtáky. V prípade oteplenia a odmäku treba intenzitu kŕmenia znížiť.
Viliam Judák: Každé Vianoce sú vždy originálne a nové, s novým posolstvom
Nitriansky biskup Viliam Judák želá všetkým ľuďom dobrej vôle, aby sa počas Vianoc napriek všetkému zhonu zastavili.
Kresťania na Slovensku i vo svete slávia jeden z najväčších sviatkov
Slávnosť Narodenia Pána, ktorá je popri Veľkej noci a Turícach najväčším cirkevným sviatkom, slávi vo štvrtok väčšina kresťanov na Slovensku i vo svete.