Súd poslal zápasníka Karla Vémolu do väzby
- DNES - 13:48
- Praha
Pražský súd vo štvrtok poslal do väzby zápasníka Karla Vémolu. V utorok večer polícia obvinila Vémolu a ďalších dvoch mužov z obzvlášť závažnej organizovanej činnosti spojenej s drogami. Hrozí im 18 rokov väzenia. TASR o tom informuje podľa portálu Novinky.cz.
Štvrtkový verdikt súdu potvrdil Vémolov právnik Vlastimil Rampula, ktorý s ním vyjadril nesúhlas. „Väzba bola uvalená z dôvodu možného úteku, a to výlučne preto, že klientovi hrozí vysoký trest. Na mieste som podal sťažnosť,“ povedal Rampua. Štátny zástupca pre zápasníka navrhol ako dôvod väzby aj možné ovplyvňovanie svedkov, tomu však súd nevyhovel.
Rampula sa okrem spomínanej sťažnosti chystá podať ešte jednu, a to proti utorkovému obvineniu. Polícia podľa neho neoznámila žiadne dôkazy proti Vémolovu. „Na súde sme vypovedali v obmedzenom rozsahu k skutku. Klient odmietol, že by s tým mal čokoľvek spoločné, rovnako aj to, čo sa mu kladie za vinu. Vyzerá to tak, že ide skôr len o akési informácie z druhej ruky,“ povedal právnik o štvrtkovom pojednávaní.
Polícia v utorok zasahovala v dome Vémolu v obci Měchenice pri Prahe, pričom ho zadržala pred plánovaným operačným zákrokom súvisiacim s akútnym zápalom čeľuste. Do nemocnice mal nastúpiť práve v utorok. Podľa Vémolovho právnika tento zdravotný problém naďalej pretrváva.
Pri domovej prehliadke v jeho dome detektívi z Národného protidrogového centra nenašli žiadne drogy ani anaboliká, ani väčšiu finančnú hotovosť, povedal ešte v stredu Vémolov obhajca.
Polícia v utorok okrem Vémolu zadržala aj dvoch mužov v Prahe. Podľa Noviniek je medzi zadržanými aj Antonín Beck, otec rovnomenného zápasníka.
Vémola, ktorý sa venuje zmiešaným bojovým umeniam (MMA), bol v minulosti v Británii odsúdený za drogový delikt.
