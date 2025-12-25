  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 25.12.2025Dnes je 1. Sviatok vianocný
Bratislava

Kremeľ: Putin zaželal Trumpovi veselé Vianoce, telefonovať si neplánujú

  • DNES - 13:00
  • Moskva
Kremeľ: Putin zaželal Trumpovi veselé Vianoce, telefonovať si neplánujú

Ruský prezident Vladimir Putin už poslal vianočné pozdravy svojmu americkému náprotivku Donaldovi Trumpovi, povedal vo štvrtok novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Putin podľa neho plánuje vo večerných hodinách telefonovať so svetovými lídrami, Trump ale medzi nimi nie je. Informovali o tom agentúry Reuters a TASS, píše TASR.

Prezident už Trumpovi zaželal veselé Vianoce a poslal mu pri tejto príležitosti odkaz,“ citovala ruská agentúra TASS Peskova. „Nedá sa predpokladať, že dnes dôjde k rozhovoru s Trumpom,“ dodal s tým, že Putin sa neskôr chystá telefonovať s vedúcimi predstaviteľmi nemenovaných štátov.

Americký a ruský prezident spolu naposledy telefonovali v polovici októbra. Trump vtedy oznámil, že sa dohodli na spoločnom stretnutí v Budapešti. O niekoľko dní na to však uviedol, že plánovaný summit bol zrušený.

Cieľom stretnutia lídrov by bolo zistiť, či dokážu ukončiť vojnu na Ukrajine, ktorá sa od 24. februára 2022 bráni invázii ruských vojsk.

Osobnú schôdzku mali Trump a Putin naposledy 15. augusta na aljašskej vojenskej základni Elmendorf–Richardson v meste Anchorage. Summit sa skončil bez dohody o prímerí na Ukrajine či konkrétnych záväzkov, no obaja vtedy hovorili o „pokroku“.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Súd poslal zápasníka Karla Vémolu do väzby

Súd poslal zápasníka Karla Vémolu do väzby

DNES - 13:50Zahraničné

Pražský súd vo štvrtok poslal do väzby zápasníka Karla Vémolu. V utorok večer polícia obvinila Vémolu a ďalších dvoch mužov z obzvlášť závažnej organizovanej činnosti spojenej s drogami.

Súd poslal zápasníka Karla Vémolu do väzby

Súd poslal zápasníka Karla Vémolu do väzby

DNES - 13:48Zahraničné

Pražský súd vo štvrtok poslal do väzby zápasníka Karla Vémolu. V utorok večer polícia obvinila Vémolu a ďalších dvoch mužov z obzvlášť závažnej organizovanej činnosti spojenej s drogami.

Putin v liste Kimovi oslavuje „neporaziteľné priateľstvo“ so Severnou Kóreou

Putin v liste Kimovi oslavuje „neporaziteľné priateľstvo“ so Severnou Kóreou

DNES - 6:12Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin v novoročnom posolstve adresovanom vodcovi Kim Čong-unovi vychvaľoval „neporaziteľné priateľstvo“ so Severnou Kóreou.

Trump počas Štedrého večera odpovedal deťom na otázky o Santa Clausovi

Trump počas Štedrého večera odpovedal deťom na otázky o Santa Clausovi

DNES - 6:01Zahraničné

Trump strávil časť Štedrého večera odpovedaním na otázky detí, ktoré telefonovali na Severoamerické veliteľstvo protivzdušnej obrany, kde pred Vianocami sledujú pohyb Santu Clausa na jeho ceste okolo celého sveta.

Vosveteit.sk
Nový betón z odpadu zvládol testy, pri ktorých klasické zmesi zlyhaliNový betón z odpadu zvládol testy, pri ktorých klasické zmesi zlyhali
Žiješ v evolučnej pasci. Ľudia sú stvorení pre prírodu, nie pre moderný život. Následky na zdraví vidíme každý deň, hovoria vedciŽiješ v evolučnej pasci. Ľudia sú stvorení pre prírodu, nie pre moderný život. Následky na zdraví vidíme každý deň, hovoria vedci
AKTUÁLNE: Prichádza dlho žiadaná funkcia. Google konečne dovolí zmeniť Gmail adresu, no má to niekoľko háčikovAKTUÁLNE: Prichádza dlho žiadaná funkcia. Google konečne dovolí zmeniť Gmail adresu, no má to niekoľko háčikov
Americké autonómne stíhačky dostanú prelomový radar PhantomStrike: Bojisko uvidia lepšie než kedykoľvek predtýmAmerické autonómne stíhačky dostanú prelomový radar PhantomStrike: Bojisko uvidia lepšie než kedykoľvek predtým
Liek na spomalenie starnutia môžeme mať priamo v sebe: Špeciálne imunitné bunky nám môžu priniesť dlhší životLiek na spomalenie starnutia môžeme mať priamo v sebe: Špeciálne imunitné bunky nám môžu priniesť dlhší život
Človek ustupuje do úzadia: Drony od Lockheedu dostali AI, ktorá všetko naplánuje. Veliteľ už len dá zelenúČlovek ustupuje do úzadia: Drony od Lockheedu dostali AI, ktorá všetko naplánuje. Veliteľ už len dá zelenú
Zem má vlastný „termostat“. Vedci objavili mechanizmus, ktorý ju môže zmeniť na snehovú guľu. A nie je to dobrá správaZem má vlastný „termostat“. Vedci objavili mechanizmus, ktorý ju môže zmeniť na snehovú guľu. A nie je to dobrá správa
Zaplať raz, používaj navždy! Office 2021 Pro už od 30,25 € a WinOS so zľavou až 90 %. Godeal24 oslavuje Vianoce výhodnými licenčnými kľúčmi!Zaplať raz, používaj navždy! Office 2021 Pro už od 30,25 € a WinOS so zľavou až 90 %. Godeal24 oslavuje Vianoce výhodnými licenčnými kľúčmi!
Mokrí banditi zo Sám doma sú medicínsky zázrak. Lekár vysvetľuje, že v realite by Kevin čelil obvineniu z vraždyMokrí banditi zo Sám doma sú medicínsky zázrak. Lekár vysvetľuje, že v realite by Kevin čelil obvineniu z vraždy
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP