  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 25.12.2025Dnes je 1. Sviatok vianocný
Bratislava

MH pripravuje zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom

  • DNES - 10:39
  • Bratislava
MH pripravuje zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom

Od decembra budúceho roka by mal na Slovensku platiť nový zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom, ktorého návrh dalo do pripomienkového konania Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Návrh zákona modernizuje právny rámec zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom v kontexte digitálneho veku a obehového hospodárstva.

Legislatívna norma zverejnená na portáli SlovLex prenáša do nášho právneho systému smernicu EÚ z roku 2024. Zákon sa vzťahuje výlučne na škodu na majetku či zdraví spôsobenú fyzickým osobám. Osobitná pozornosť sa venuje rizikám vyplývajúcim z nových technológií a z komplexných vzťahov v dodávateľskom reťazci.

Dôležitým prvkom návrhu zákona je aj úprava pravidiel dokazovania, najmä v prípadoch zložitých technických alebo informačne asymetrických situácií, s cieľom zmierniť dôkazné bremeno poškodeného a zároveň zabezpečiť spravodlivú rovnováhu medzi záujmami poškodených osôb, výrobcov a ostatných hospodárskych subjektov.

V záujme právnej istoty sa za výrobok považuje aj softvér bez ohľadu na spôsob jeho dodania alebo použitia, či je uložený na zariadení, prístupný prostredníctvom siete alebo cloudových technológií alebo poskytovaný prostredníctvom modelu softvér ako služba.

Zákon sa ale nevzťahuje na slobodný softvér s otvoreným zdrojovým kódom vyvinutý alebo dodávaný mimo obchodnej činnosti. „Ak je však takýto softvér poskytovaný výmenou za odplatu alebo za osobné údaje používané iným spôsobom než výlučne na zvýšenie bezpečnosti, kompatibility alebo interoperability softvéru, ide už o dodanie v rámci obchodnej činnosti a takýto softvér spadá pod pôsobnosť návrhu zákona.

Výrobca zodpovedá za celý výrobok vrátane komponentov, ktoré boli doň začlenené alebo s ním prepojené ním samotným alebo treťou osobou pod jeho kontrolou. Ak je však k výrobku pridaný prvok mimo kontroly výrobcu, nejde o komponent v zmysle návrhu zákona, ale o samostatný výrobok.

Z pôsobnosti návrhu zákona je vylúčená aj oblasť jadrových škôd. Táto problematika je osobitne upravená vo Viedenskom dohovore o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou.

Návrh zákona sa uplatňuje aj na výrobky poskytované v súvislosti so sponzorskou kampaňou alebo na výrobky zhotovené na účely poskytovania služby financovanej z verejných prostriedkov, keďže aj tento spôsob dodávania má hospodársku alebo obchodnú povahu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Odbyt Tesly v EÚ sa prepadol, predaj čínskych áut BYD prudko stúpol

Odbyt Tesly v EÚ sa prepadol, predaj čínskych áut BYD prudko stúpol

VČERA - 16:29Ekonomické

Odbyt vozidiel amerického výrobcu elektromobilov Tesla od začiatku tohto roka do záveru novembra v Európskej únii klesol o takmer 40 %.

Účet za úsek D1 s tunelom Višňové zatiaľ presiahol 600 miliónov eur

Účet za úsek D1 s tunelom Višňové zatiaľ presiahol 600 miliónov eur

VČERA - 14:32Ekonomické

Celkové náklady na výstavbu otvoreného úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové doteraz presiahli 600 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Obchodné reťazce sťahujú z predaja obľúbenú bryndzu, obsahuje listériu

Obchodné reťazce sťahujú z predaja obľúbenú bryndzu, obsahuje listériu

21:25 23.12.2025Ekonomické

Po konzumácii nebezpečnej bryndze hrozí listerióza.

Premiér nevylúčil možné zmeny na ÚVO, PS chce úrad brániť

Premiér nevylúčil možné zmeny na ÚVO, PS chce úrad brániť

18:59 22.12.2025Ekonomické

Premiér Robert Fico v pondelok nevylúčil možné rozpustenie Úradu pre verejné obstarávanie.

Vosveteit.sk
Žiješ v evolučnej pasci. Ľudia sú stvorení pre prírodu, nie pre moderný život. Následky na zdraví vidíme každý deň, hovoria vedciŽiješ v evolučnej pasci. Ľudia sú stvorení pre prírodu, nie pre moderný život. Následky na zdraví vidíme každý deň, hovoria vedci
AKTUÁLNE: Prichádza dlho žiadaná funkcia. Google konečne dovolí zmeniť Gmail adresu, no má to niekoľko háčikovAKTUÁLNE: Prichádza dlho žiadaná funkcia. Google konečne dovolí zmeniť Gmail adresu, no má to niekoľko háčikov
Americké autonómne stíhačky dostanú prelomový radar PhantomStrike: Bojisko uvidia lepšie než kedykoľvek predtýmAmerické autonómne stíhačky dostanú prelomový radar PhantomStrike: Bojisko uvidia lepšie než kedykoľvek predtým
Liek na spomalenie starnutia môžeme mať priamo v sebe: Špeciálne imunitné bunky nám môžu priniesť dlhší životLiek na spomalenie starnutia môžeme mať priamo v sebe: Špeciálne imunitné bunky nám môžu priniesť dlhší život
Človek ustupuje do úzadia: Drony od Lockheedu dostali AI, ktorá všetko naplánuje. Veliteľ už len dá zelenúČlovek ustupuje do úzadia: Drony od Lockheedu dostali AI, ktorá všetko naplánuje. Veliteľ už len dá zelenú
Zem má vlastný „termostat“. Vedci objavili mechanizmus, ktorý ju môže zmeniť na snehovú guľu. A nie je to dobrá správaZem má vlastný „termostat“. Vedci objavili mechanizmus, ktorý ju môže zmeniť na snehovú guľu. A nie je to dobrá správa
Zaplať raz, používaj navždy! Office 2021 Pro už od 30,25 € a WinOS so zľavou až 90 %. Godeal24 oslavuje Vianoce výhodnými licenčnými kľúčmi!Zaplať raz, používaj navždy! Office 2021 Pro už od 30,25 € a WinOS so zľavou až 90 %. Godeal24 oslavuje Vianoce výhodnými licenčnými kľúčmi!
Mokrí banditi zo Sám doma sú medicínsky zázrak. Lekár vysvetľuje, že v realite by Kevin čelil obvineniu z vraždyMokrí banditi zo Sám doma sú medicínsky zázrak. Lekár vysvetľuje, že v realite by Kevin čelil obvineniu z vraždy
Kde doma umiestniť Wi-Fi router, aby signál fungoval v každej izbe? Toto o šírení signálu veľa ľudí netušíKde doma umiestniť Wi-Fi router, aby signál fungoval v každej izbe? Toto o šírení signálu veľa ľudí netuší
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP