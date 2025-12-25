Najvhodnejšou potravou pre väčšinu vtákov na kŕmidlách sú olejnaté semená
Počas silných mrazov možno prikrmovať vtáky. V prípade oteplenia a odmäku treba intenzitu kŕmenia znížiť.
Najvhodnejšou potravou pre väčšinu druhov vtákov navštevujúcich kŕmidlá sú olejnaté semená, najmä nesolené slnečnicové jadierka či orechy. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR.
Vtáky obľubujú loj, zmes loja a semien, napríklad konopné či ľanové, rôzne druhy lojových a tukových gúľ dostupných v obchodoch. Najvhodnejší je hovädzí loj. „Niektoré druhy prijímajú aj obilie, proso, mak, orechy, jablká a rôzne bobule,“ podotkli ochranári.
Kŕmidlá podľa ŠOP najčastejšie navštevujú rôzne druhy sýkoriek, najmä sýkorka veľká a belasá, ktoré obľubujú orechy a loj. Pravidelnými hosťami sú aj oba druhy našich vrabcov, stehlík obyčajný, zelienka, čížik, glezg a pinka obyčajná. Objaviť sa môžu aj ďatle, sojky či hrdličky záhradné. „Ak prikrmujeme ovocím, kŕmidlá navštevujú aj drozdy - čierny, čvíkotavý, prípadne červienka. Drozdy a chochláče obľubujú najmä jabĺčka,“ priblížili ochranári.
Ak chcú ľudia na kŕmidlá prilákať väčšie druhy vtákov, ŠOP odporúča ponúknuť im kukuricu. Tá láka straky a sojky. Občas sa pri kŕmidle môže objaviť aj krahulec alebo jastrab. Tieto dravce priťahuje množstvo menších spevavcov, ktoré tvoria ich prirodzenú potravu. „Takto nepriamo podporujeme aj ich prežitie,“ dodala. Ochranári zároveň poukázali na to, že potravu treba vždy umiestniť do kŕmidiel mimo dosahu mačiek a iných predátorov.
Nevhodnou potravou pre vtáky sú podľa ochrany prírody chlieb a pečivo, akékoľvek solené potraviny vrátane slaniny, zvyšky varených jedál, plesnivé alebo zatuchnuté semená a orechy.
Prikrmovať podľa ŠOP možno aj vodné vtáky, dôležitý je však výber potravy. „Vhodné sú len neochutené potraviny - obilniny, hrach, cícer, kukurica, pšenica, jačmeň, šalát, listová zelenina, prípadne špeciálne granule pre zúbkozobce,“ vysvetlila štátna ochrana prírody. Upozornila, že ak vo vode vidia ľudia väčšie množstvo zvyškov krmiva, ďalšie pridávať nemajú, aby neznečisťovali vodu. To môže mať za následok nadbytok živín a podporí sa tak množenie mikroorganizmov, ktoré môžu mať toxické účinky.
Počas zimy častejšie ostávajú na Slovensku aj bociany biele, ktoré neodleteli zimovať do Afriky. „Neznamená to však, že sú v ohrození a potrebujú pomoc človeka. Pokiaľ bocian nie je zranený a dokáže lietať, vie si nájsť aj dostatok potravy, napríklad hraboše na poliach, slimáky, dážďovky, larvy vodného hmyzu, malé rybky alebo chrobáky. V takých prípadoch je najlepšie bociana nestresovať a nezasahovať,“ tvrdia ochranári.
