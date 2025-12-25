Viliam Judák: Každé Vianoce sú vždy originálne a nové, s novým posolstvom
Nitriansky biskup Viliam Judák želá všetkým ľuďom dobrej vôle, aby sa počas Vianoc napriek všetkému zhonu zastavili.
„Prajem všetkým tým, ktorí prežívajú tieto sviatočné dni v radosti a považujú ich za dni blízkosti ľudského tepla, ale aj tým, ktorí sú sklamaní, osamotení alebo žijú v bolesti, chorobe, aby si uvedomili, že Boh sa stal jedným z nás nie preto, aby odstránil nedostatky, ale aby ostal s nami, aby sme z neho čerpali, aby sme mali v ňom nádej a aby sme sa v tomto duchu pozerali do budúcich dní, aj ktoré prídu po sviatkoch, ako ľudia, ktorí vedia, prečo žijú a vedia, že žijú v prítomnosti Božej lásky,“ zaželal počas Vianoc biskup Judák.
Vianoce sú podľa jeho slov vždy originálne a nové. „Prichádzajú s novým posolstvom, aby si človek uvedomil uprostred uponáhľaného sveta, že je tu niekto, kto má o neho záujem, kto ho miluje, kto môže dokonca aj vyriešiť narušené vzťahy či už v rodinách, na pracovisku alebo aj medzinárodné vzťahy,“ povedal Judák.
Vianoce sú podľa biskupa vždy nové aj v tom, že ľudí pozývajú, aby si túto skutočnosť uvedomili, aby sa stávali novými ľuďmi, aj keď žijú v tých istých okolnostiach. „Ale vždy môže človek načrieť do svojho vnútra, aby tam odkryl to dobro, ktoré je do neho vložené,“ skonštatoval biskup Judák.
