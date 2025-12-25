Putin v liste Kimovi oslavuje „neporaziteľné priateľstvo“ so Severnou Kóreou
- DNES - 6:12
- Soul
Ruský prezident Vladimir Putin v novoročnom posolstve adresovanom vodcovi Kim Čong-unovi vychvaľoval „neporaziteľné priateľstvo“ so Severnou Kóreou, informovali vo štvrtok štátne médiá KĽDR citované agentúrou AFP.
V liste Putin ocenil účasť severokórejských vojakov, ktorí pomáhali ruskej armáde bojovať proti Ukrajine, a uviedol, že sa tým potvrdila existencia „bojového bratstva“ medzi oboma krajinami.
Juhokórejské a západné spravodajské služby odhadujú, že Severná Kórea v roku 2024 vyslala do Ruska viac ako 10.000 vojakov, ktorí bojovali predovšetkým v Kurskej oblasti. Ruskej armáde dodala KĽDR aj delostreleckú muníciu, či raketové systémy.
„Hrdinský vstup vojakov Kórejskej ľudovej armády do bojov za oslobodenie Kurskej oblasti od okupantov a následná činnosť kórejských ženistov na území Ruska jasne dokázali neporaziteľné priateľstvo,“ napísal Putin podľa oficiálnej severokórejskej agentúry KCNA.
Dodal, že tým boli naplnené ustanovenia „historickej zmluvy o komplexnom strategickom partnerstve“, podpísanej počas jeho návštevy Pchjongjangu v júni minulého roka. Táto dohoda obsahuje aj klauzulu o vzájomnej obrane, ktorá zaväzuje obe krajiny poskytnúť si okamžitú vojenskú pomoc v prípade ozbrojenej agresie.
Silné vzťahy medzi Pchjongjangom a Moskvou podľa Putina prispejú k „vytvoreniu spravodlivého poriadku multipolárneho sveta“.
Juhokórejská spravodajská služba odhaduje, že v službe po boku ruskej armády padlo približne 2000 severokórejských vojakov. Severná Kórea potvrdila vyslanie svojich jednotiek do Ruska až v apríli, keď súčasne priznala aj straty na životoch.
Medzičasom sa Kim Čong-un stretol s rodinami padlých vojakov a vyjadril im sústrasť pre ich „neznesiteľnú bolesť“. Štátne médiá zároveň zverejnili zábery, na ktorých dojatý Kim objíma navráteného vojaka.
Po uzavretí vojenskej dohody medzi Moskvou a Pchjongjangom minulý rok Soul – vtedy pod vedením konzervatívnej administratívy prezidenta Jun Sok-jola – uviedol, že by mohol prehodnotiť dodávky zbraní Kyjevu, hoci domáca legislatíva takýto krok zakazuje. Napokon k tomu však nedošlo, doplnila AFP.
Trump počas Štedrého večera odpovedal deťom na otázky o Santa Clausovi
Trump strávil časť Štedrého večera odpovedaním na otázky detí, ktoré telefonovali na Severoamerické veliteľstvo protivzdušnej obrany, kde pred Vianocami sledujú pohyb Santu Clausa na jeho ceste okolo celého sveta.
Vodca KĽDR v závode na jadrové ponorky kritizoval plány USA a Južnej Kórey
Severokórejský vodca Kim Čong-un v stredu navštívil závod na výrobu jadrových ponoriek.
V USA objavili vyše milión nových dokumentov súvisiacich s Jeffreyom Epsteinom
Ministerstvo spravodlivosti USA v stredu oznámilo, že bolo objavených viac ako milión nových dokumentov, ktoré by mohli súvisieť s odsúdeným sexuálnym delikventom Jeffreyom Epsteinom.
Kim sledoval testovanie nových protivzdušných rakiet v Japonskom mori
Severokórejský vodca Kim Čong-un v stredu sledoval skúšobné odpálenie nových protilietadlových rakiet dlhého doletu, ktoré sú zatiaľ vo vývoji.