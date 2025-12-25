  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 25.12.2025Dnes je 1. Sviatok vianocný
Bratislava

Putin v liste Kimovi oslavuje „neporaziteľné priateľstvo“ so Severnou Kóreou

  • DNES - 6:12
  • Soul
Putin v liste Kimovi oslavuje „neporaziteľné priateľstvo“ so Severnou Kóreou

Ruský prezident Vladimir Putin v novoročnom posolstve adresovanom vodcovi Kim Čong-unovi vychvaľoval „neporaziteľné priateľstvo“ so Severnou Kóreou, informovali vo štvrtok štátne médiá KĽDR citované agentúrou AFP.

V liste Putin ocenil účasť severokórejských vojakov, ktorí pomáhali ruskej armáde bojovať proti Ukrajine, a uviedol, že sa tým potvrdila existencia „bojového bratstva“ medzi oboma krajinami.

Juhokórejské a západné spravodajské služby odhadujú, že Severná Kórea v roku 2024 vyslala do Ruska viac ako 10.000 vojakov, ktorí bojovali predovšetkým v Kurskej oblasti. Ruskej armáde dodala KĽDR aj delostreleckú muníciu, či raketové systémy.

Hrdinský vstup vojakov Kórejskej ľudovej armády do bojov za oslobodenie Kurskej oblasti od okupantov a následná činnosť kórejských ženistov na území Ruska jasne dokázali neporaziteľné priateľstvo,“ napísal Putin podľa oficiálnej severokórejskej agentúry KCNA.

Dodal, že tým boli naplnené ustanovenia „historickej zmluvy o komplexnom strategickom partnerstve“, podpísanej počas jeho návštevy Pchjongjangu v júni minulého roka. Táto dohoda obsahuje aj klauzulu o vzájomnej obrane, ktorá zaväzuje obe krajiny poskytnúť si okamžitú vojenskú pomoc v prípade ozbrojenej agresie.

Silné vzťahy medzi Pchjongjangom a Moskvou podľa Putina prispejú k „vytvoreniu spravodlivého poriadku multipolárneho sveta“.

Juhokórejská spravodajská služba odhaduje, že v službe po boku ruskej armády padlo približne 2000 severokórejských vojakov. Severná Kórea potvrdila vyslanie svojich jednotiek do Ruska až v apríli, keď súčasne priznala aj straty na životoch.

Medzičasom sa Kim Čong-un stretol s rodinami padlých vojakov a vyjadril im sústrasť pre ich „neznesiteľnú bolesť“. Štátne médiá zároveň zverejnili zábery, na ktorých dojatý Kim objíma navráteného vojaka.

Po uzavretí vojenskej dohody medzi Moskvou a Pchjongjangom minulý rok Soul – vtedy pod vedením konzervatívnej administratívy prezidenta Jun Sok-jola – uviedol, že by mohol prehodnotiť dodávky zbraní Kyjevu, hoci domáca legislatíva takýto krok zakazuje. Napokon k tomu však nedošlo, doplnila AFP.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump počas Štedrého večera odpovedal deťom na otázky o Santa Clausovi

Trump počas Štedrého večera odpovedal deťom na otázky o Santa Clausovi

DNES - 6:01Zahraničné

Trump strávil časť Štedrého večera odpovedaním na otázky detí, ktoré telefonovali na Severoamerické veliteľstvo protivzdušnej obrany, kde pred Vianocami sledujú pohyb Santu Clausa na jeho ceste okolo celého sveta.

Vodca KĽDR v závode na jadrové ponorky kritizoval plány USA a Južnej Kórey

Vodca KĽDR v závode na jadrové ponorky kritizoval plány USA a Južnej Kórey

DNES - 5:57Zahraničné

Severokórejský vodca Kim Čong-un v stredu navštívil závod na výrobu jadrových ponoriek.

V USA objavili vyše milión nových dokumentov súvisiacich s Jeffreyom Epsteinom

V USA objavili vyše milión nových dokumentov súvisiacich s Jeffreyom Epsteinom

DNES - 5:41Zahraničné

Ministerstvo spravodlivosti USA v stredu oznámilo, že bolo objavených viac ako milión nových dokumentov, ktoré by mohli súvisieť s odsúdeným sexuálnym delikventom Jeffreyom Epsteinom.

Kim sledoval testovanie nových protivzdušných rakiet v Japonskom mori

Kim sledoval testovanie nových protivzdušných rakiet v Japonskom mori

DNES - 5:39Zahraničné

Severokórejský vodca Kim Čong-un v stredu sledoval skúšobné odpálenie nových protilietadlových rakiet dlhého doletu, ktoré sú zatiaľ vo vývoji.

Vosveteit.sk
Liek na spomalenie starnutia môžeme mať priamo v sebe: Špeciálne imunitné bunky nám môžu priniesť dlhší životLiek na spomalenie starnutia môžeme mať priamo v sebe: Špeciálne imunitné bunky nám môžu priniesť dlhší život
Človek ustupuje do úzadia: Drony od Lockheedu dostali AI, ktorá všetko naplánuje. Veliteľ už len dá zelenúČlovek ustupuje do úzadia: Drony od Lockheedu dostali AI, ktorá všetko naplánuje. Veliteľ už len dá zelenú
Zem má vlastný „termostat“. Vedci objavili mechanizmus, ktorý ju môže zmeniť na snehovú guľu. A nie je to dobrá správaZem má vlastný „termostat“. Vedci objavili mechanizmus, ktorý ju môže zmeniť na snehovú guľu. A nie je to dobrá správa
Zaplať raz, používaj navždy! Office 2021 Pro už od 30,25 € a WinOS so zľavou až 90 %. Godeal24 oslavuje Vianoce výhodnými licenčnými kľúčmi!Zaplať raz, používaj navždy! Office 2021 Pro už od 30,25 € a WinOS so zľavou až 90 %. Godeal24 oslavuje Vianoce výhodnými licenčnými kľúčmi!
Mokrí banditi zo Sám doma sú medicínsky zázrak. Lekár vysvetľuje, že v realite by Kevin čelil obvineniu z vraždyMokrí banditi zo Sám doma sú medicínsky zázrak. Lekár vysvetľuje, že v realite by Kevin čelil obvineniu z vraždy
Kde doma umiestniť Wi-Fi router, aby signál fungoval v každej izbe? Toto o šírení signálu veľa ľudí netušíKde doma umiestniť Wi-Fi router, aby signál fungoval v každej izbe? Toto o šírení signálu veľa ľudí netuší
Vedci našli spôsob, ako reštartovať imunitný systém. Telo sa správalo, akoby bolo mladšieVedci našli spôsob, ako reštartovať imunitný systém. Telo sa správalo, akoby bolo mladšie
Rusko pripravuje zbraň, ktorá by mohla odrezať NATO od prístupu na obežnú dráhu ZemeRusko pripravuje zbraň, ktorá by mohla odrezať NATO od prístupu na obežnú dráhu Zeme
Nová štúdia narúša obraz chrabrého rímskeho vojaka: Veľa z nich, ktorí hliadkovali na Hadriánovom múre, malo parazityNová štúdia narúša obraz chrabrého rímskeho vojaka: Veľa z nich, ktorí hliadkovali na Hadriánovom múre, malo parazity
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP