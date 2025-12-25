  • Články
Trump počas Štedrého večera odpovedal deťom na otázky o Santa Clausovi

  • DNES - 6:01
  • Washington
Prezident USA Donald Trump strávil časť Štedrého večera odpovedaním na otázky detí, ktoré telefonovali na Severoamerické veliteľstvo protivzdušnej obrany (NORAD), kde pred Vianocami sledujú pohyb Santu Clausa na jeho ceste okolo celého sveta.

Trump sa detí pýtal, aké darčeky by najradšej od Santu dostali, a prisľúbil, že nedovolí, aby sa do Spojených štátov „infiltroval zlý Santa.“

Vyjadril sa aj v tom zmysle, že ak ponožka, do ktorej si v niektorých krajinách ľudia dávajú vianočné darčeky, je plná uhlia, nemusí byť až taký zlý dar. Následne pripomenul svoj sľub z predvolebnej kampane, ktorý sa týkal oživenia domácej ťažby uhlia. Dievčatko, s ktorým telefonoval, sa však priznalo, že by radšej ako uhlie dostalo bábiku Barbie, oblečenie a sladkosti.

Prezident a prvá dáma Melania Trumpová trávia Vianoce vo svojom sídle Mar-a-Lago na Floride, odkiaľ sa aj zapojili do telefonátov s deťmi.

Zatiaľ čo v minulosti Trump počas Vianoc často kritizoval svojich politických protivníkov, tento rok bol v radostnej nálade. Na margo telefonátov s deťmi o Santa Clausovi Trump dokonca povedal, že „by to mohol robiť celý deň“, ale pravdepodobne sa bude musieť vrátiť k naliehavejším záležitostiam, napr. k snahám o ukončenie vojny rozpútanej Ruskom na Ukrajine.

Trumpovci vybavili spolu asi tucet hovorov, doplnila agentúra AP.

So sledovaním Santu Clausa začal NORAD v roku 1955. Inzerát v miestnych novinách Colorado Springs vtedy zverejnil pre deti telefónne číslo priamo na Santu, ale omylom ich to nasmerovalo na infolinku vojenského riadiaceho centra.

Aby deti neboli sklamané, vtedajší riaditeľ operácií NORAD plukovník Harry Shoup vydal rozkaz, aby personál kontroloval radar a deťom poskytoval presné údaje o pohybe Santu Clausa. Úlohou NORAD pritom nie je šírenie sviatočnej nálady, ale letecká a námorná kontrola vrátane monitorovania odpálených rakiet zo Severnej Kórey.

Na Vianoce sa však táto úloha rozšíri a v ústredí NORAD v Colorade vznikne dočasné call centrum, aby odpovedalo na otázky detí.

Zdroj: Info.sk, TASR
