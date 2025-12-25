  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 25.12.2025Dnes je 1. Sviatok vianocný
Bratislava

Vodca KĽDR v závode na jadrové ponorky kritizoval plány USA a Južnej Kórey

  • DNES - 5:57
  • Soul
Vodca KĽDR v závode na jadrové ponorky kritizoval plány USA a Južnej Kórey

Severokórejský vodca Kim Čong-un v stredu navštívil závod na výrobu jadrových ponoriek.

Počas návštevy Kim kritizoval snahy Južnej Kórey vyvíjať vlastné jadrové ponorky a označil ich za hrozbu, ktorú treba odvrátiť. Podľa agentúry Jonhap to uviedla severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA.

Jonhap pripomenul, že Južná Kórea chce svoje ponorky stavať za pomoci Spojených štátov. Tento projekt odobril aj prezident USA Donald Trump, čo vyvolalo pobúrenie zo strany KĽDR, ktorá pritom disponuje jadrovým arzenálom.

Kľúčové detaily, napr. kde by sa tieto plavidlá stavali, však zostávajú nejasné.

Jadrové ponorky vlastní iba niekoľko krajín. Spojené štáty považujú svoju technológiu za jedno z najcitlivejších a prísne strážených vojenských tajomstiev.

Agentúra KCNA vo svojich prvých komentároch k dohode USA a Južnej Kórey označila zámer stavby jadrových ponoriek za „nebezpečný pokus o konfrontáciu“ a upozornila, že by mohol viesť k reťazovému efektu v oblasti vojenského využívania jadrovej energie.

Kim v stredu uviedol, že súčasná „negatívna bezpečnostná situácia“ robí z „jadrového vyzbrojenia námorných síl“naliehavú úlohu a nevyhnutnú možnosť“, informovala KCNA.

Severokórejský líder sa oboznámil aj s prebiehajúcim vývojom „nových tajných podvodných zbraní“ a „spresnil strategický plán reorganizácie námorných síl a vytvorenia nových jednotiek“, uviedla KCNA bez ďalších podrobností.

Okrem toho Kim v stredu sledoval aj skúšobné odpálenie nových protilietadlových rakiet dlhého doletu, ktoré sú zatiaľ vo vývoji. Testovanie sa konalo v Japonskom mori a bolo úspešné: rakety presne zasiahli simulované ciele.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Putin v liste Kimovi oslavuje „neporaziteľné priateľstvo“ so Severnou Kóreou

Putin v liste Kimovi oslavuje „neporaziteľné priateľstvo“ so Severnou Kóreou

DNES - 6:12Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin v novoročnom posolstve adresovanom vodcovi Kim Čong-unovi vychvaľoval „neporaziteľné priateľstvo“ so Severnou Kóreou.

Trump počas Štedrého večera odpovedal deťom na otázky o Santa Clausovi

Trump počas Štedrého večera odpovedal deťom na otázky o Santa Clausovi

DNES - 6:01Zahraničné

Trump strávil časť Štedrého večera odpovedaním na otázky detí, ktoré telefonovali na Severoamerické veliteľstvo protivzdušnej obrany, kde pred Vianocami sledujú pohyb Santu Clausa na jeho ceste okolo celého sveta.

V USA objavili vyše milión nových dokumentov súvisiacich s Jeffreyom Epsteinom

V USA objavili vyše milión nových dokumentov súvisiacich s Jeffreyom Epsteinom

DNES - 5:41Zahraničné

Ministerstvo spravodlivosti USA v stredu oznámilo, že bolo objavených viac ako milión nových dokumentov, ktoré by mohli súvisieť s odsúdeným sexuálnym delikventom Jeffreyom Epsteinom.

Kim sledoval testovanie nových protivzdušných rakiet v Japonskom mori

Kim sledoval testovanie nových protivzdušných rakiet v Japonskom mori

DNES - 5:39Zahraničné

Severokórejský vodca Kim Čong-un v stredu sledoval skúšobné odpálenie nových protilietadlových rakiet dlhého doletu, ktoré sú zatiaľ vo vývoji.

Vosveteit.sk
Liek na spomalenie starnutia môžeme mať priamo v sebe: Špeciálne imunitné bunky nám môžu priniesť dlhší životLiek na spomalenie starnutia môžeme mať priamo v sebe: Špeciálne imunitné bunky nám môžu priniesť dlhší život
Človek ustupuje do úzadia: Drony od Lockheedu dostali AI, ktorá všetko naplánuje. Veliteľ už len dá zelenúČlovek ustupuje do úzadia: Drony od Lockheedu dostali AI, ktorá všetko naplánuje. Veliteľ už len dá zelenú
Zem má vlastný „termostat“. Vedci objavili mechanizmus, ktorý ju môže zmeniť na snehovú guľu. A nie je to dobrá správaZem má vlastný „termostat“. Vedci objavili mechanizmus, ktorý ju môže zmeniť na snehovú guľu. A nie je to dobrá správa
Zaplať raz, používaj navždy! Office 2021 Pro už od 30,25 € a WinOS so zľavou až 90 %. Godeal24 oslavuje Vianoce výhodnými licenčnými kľúčmi!Zaplať raz, používaj navždy! Office 2021 Pro už od 30,25 € a WinOS so zľavou až 90 %. Godeal24 oslavuje Vianoce výhodnými licenčnými kľúčmi!
Mokrí banditi zo Sám doma sú medicínsky zázrak. Lekár vysvetľuje, že v realite by Kevin čelil obvineniu z vraždyMokrí banditi zo Sám doma sú medicínsky zázrak. Lekár vysvetľuje, že v realite by Kevin čelil obvineniu z vraždy
Kde doma umiestniť Wi-Fi router, aby signál fungoval v každej izbe? Toto o šírení signálu veľa ľudí netušíKde doma umiestniť Wi-Fi router, aby signál fungoval v každej izbe? Toto o šírení signálu veľa ľudí netuší
Vedci našli spôsob, ako reštartovať imunitný systém. Telo sa správalo, akoby bolo mladšieVedci našli spôsob, ako reštartovať imunitný systém. Telo sa správalo, akoby bolo mladšie
Rusko pripravuje zbraň, ktorá by mohla odrezať NATO od prístupu na obežnú dráhu ZemeRusko pripravuje zbraň, ktorá by mohla odrezať NATO od prístupu na obežnú dráhu Zeme
Nová štúdia narúša obraz chrabrého rímskeho vojaka: Veľa z nich, ktorí hliadkovali na Hadriánovom múre, malo parazityNová štúdia narúša obraz chrabrého rímskeho vojaka: Veľa z nich, ktorí hliadkovali na Hadriánovom múre, malo parazity
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP