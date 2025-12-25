Vodca KĽDR v závode na jadrové ponorky kritizoval plány USA a Južnej Kórey
- DNES - 5:57
- Soul
Severokórejský vodca Kim Čong-un v stredu navštívil závod na výrobu jadrových ponoriek.
Počas návštevy Kim kritizoval snahy Južnej Kórey vyvíjať vlastné jadrové ponorky a označil ich za hrozbu, ktorú treba odvrátiť. Podľa agentúry Jonhap to uviedla severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA.
Jonhap pripomenul, že Južná Kórea chce svoje ponorky stavať za pomoci Spojených štátov. Tento projekt odobril aj prezident USA Donald Trump, čo vyvolalo pobúrenie zo strany KĽDR, ktorá pritom disponuje jadrovým arzenálom.
Kľúčové detaily, napr. kde by sa tieto plavidlá stavali, však zostávajú nejasné.
Jadrové ponorky vlastní iba niekoľko krajín. Spojené štáty považujú svoju technológiu za jedno z najcitlivejších a prísne strážených vojenských tajomstiev.
Agentúra KCNA vo svojich prvých komentároch k dohode USA a Južnej Kórey označila zámer stavby jadrových ponoriek za „nebezpečný pokus o konfrontáciu“ a upozornila, že by mohol viesť k reťazovému efektu v oblasti vojenského využívania jadrovej energie.
Kim v stredu uviedol, že súčasná „negatívna bezpečnostná situácia“ robí z „jadrového vyzbrojenia námorných síl“ „naliehavú úlohu a nevyhnutnú možnosť“, informovala KCNA.
Severokórejský líder sa oboznámil aj s prebiehajúcim vývojom „nových tajných podvodných zbraní“ a „spresnil strategický plán reorganizácie námorných síl a vytvorenia nových jednotiek“, uviedla KCNA bez ďalších podrobností.
Okrem toho Kim v stredu sledoval aj skúšobné odpálenie nových protilietadlových rakiet dlhého doletu, ktoré sú zatiaľ vo vývoji. Testovanie sa konalo v Japonskom mori a bolo úspešné: rakety presne zasiahli simulované ciele.
