V USA objavili vyše milión nových dokumentov súvisiacich s Jeffreyom Epsteinom

  • DNES - 5:41
  • Washington
V USA objavili vyše milión nových dokumentov súvisiacich s Jeffreyom Epsteinom

Ministerstvo spravodlivosti USA v stredu oznámilo, že bolo objavených viac ako milión nových dokumentov, ktoré by mohli súvisieť s odsúdeným sexuálnym delikventom Jeffreyom Epsteinom. Momentálne prebieha ich kontrola a redigovanie pred zverejnením, informovala vo štvrtok agentúra AFP.

V príspevku na sieti X ministerstvo spresnilo, že ho o týchto dokumentoch informoval Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) a Úrad prokurátora USA pre južný obvod New Yorku. Ministerstvo uviedlo, že má „právnikov, ktorí nepretržite pracujú na preskúmaní a vykonaní

zákonom požadovaných úprav“ a že nové informácie budú zverejnené „čo najskôr“. Upozornilo súčasne, že vzhľadom na obrovský objem materiálu „tento proces môže trvať ešte niekoľko týždňov“.

AFP doplnila, že zostáva nejasné, ako sa zrazu objavilo toľko nových dokumentov. V citovanom príspevku ministerstvo neuviedlo ani to, kedy presne bolo o nich informované.

Záznamy z vyšetrovania finančníka Epsteina začalo ministerstvo spravodlivosti USA zverejňovať minulý týždeň v piatok (19. decembra).

Zákon o transparentnosti spisov týkajúcich sa Epsteina, ktorý v novembri 2025 takmer jednomyseľne schválil Kongres a podpísal prezident Donald Trump, pritom nariadil zverejnenie všetkých spisov týkajúcich sa Epsteina do 19. decembra.

Ministerstvo spravodlivosti tento termín nedodržalo. Zástupca generálneho prokurátora Todd Blanche toto omeškanie objasnil tým, že zo spisov musí byť dôsledne odstránená identita Epsteinových obetí.

Epstein zomrel v newyorskej väznici v roku 2019, kým čakal na súd za obchodovanie s ľuďmi vrátane neplnoletých na účely sexuálneho zneužívania svojimi priateľmi a známymi.

Zdroj: Info.sk, TASR
