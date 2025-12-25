  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 25.12.2025Dnes je 1. Sviatok vianocný
Bratislava

Kim sledoval testovanie nových protivzdušných rakiet v Japonskom mori

  • DNES - 5:39
  • Soul
Kim sledoval testovanie nových protivzdušných rakiet v Japonskom mori

Severokórejský vodca Kim Čong-un v stredu sledoval skúšobné odpálenie nových protilietadlových rakiet dlhého doletu, ktoré sú zatiaľ vo vývoji.

Testovanie sa konalo v Japonskom mori a bolo úspešné: rakety presne zasiahli simulované ciele. S odvolaním sa na štátne médiá o tom vo štvrtok informovala agentúra Jonhap, píše TASR.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) spresnila, že cieľom testov bolo posúdiť taktické a technické vlastnosti vyvíjaných rakiet.

Odpálené rakety presne zasiahli simulované ciele vo výške 200 kilometrov, uviedla KCNA a označila test za „súčasť bežných aktivít“ správy raketových systémov a ďalších inštitútov pre výskum zbraní zameraných na technickú optimalizáciu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Putin v liste Kimovi oslavuje „neporaziteľné priateľstvo“ so Severnou Kóreou

Putin v liste Kimovi oslavuje „neporaziteľné priateľstvo“ so Severnou Kóreou

DNES - 6:12Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin v novoročnom posolstve adresovanom vodcovi Kim Čong-unovi vychvaľoval „neporaziteľné priateľstvo“ so Severnou Kóreou.

Trump počas Štedrého večera odpovedal deťom na otázky o Santa Clausovi

Trump počas Štedrého večera odpovedal deťom na otázky o Santa Clausovi

DNES - 6:01Zahraničné

Trump strávil časť Štedrého večera odpovedaním na otázky detí, ktoré telefonovali na Severoamerické veliteľstvo protivzdušnej obrany, kde pred Vianocami sledujú pohyb Santu Clausa na jeho ceste okolo celého sveta.

Vodca KĽDR v závode na jadrové ponorky kritizoval plány USA a Južnej Kórey

Vodca KĽDR v závode na jadrové ponorky kritizoval plány USA a Južnej Kórey

DNES - 5:57Zahraničné

Severokórejský vodca Kim Čong-un v stredu navštívil závod na výrobu jadrových ponoriek.

V USA objavili vyše milión nových dokumentov súvisiacich s Jeffreyom Epsteinom

V USA objavili vyše milión nových dokumentov súvisiacich s Jeffreyom Epsteinom

DNES - 5:41Zahraničné

Ministerstvo spravodlivosti USA v stredu oznámilo, že bolo objavených viac ako milión nových dokumentov, ktoré by mohli súvisieť s odsúdeným sexuálnym delikventom Jeffreyom Epsteinom.

Vosveteit.sk
Liek na spomalenie starnutia môžeme mať priamo v sebe: Špeciálne imunitné bunky nám môžu priniesť dlhší životLiek na spomalenie starnutia môžeme mať priamo v sebe: Špeciálne imunitné bunky nám môžu priniesť dlhší život
Človek ustupuje do úzadia: Drony od Lockheedu dostali AI, ktorá všetko naplánuje. Veliteľ už len dá zelenúČlovek ustupuje do úzadia: Drony od Lockheedu dostali AI, ktorá všetko naplánuje. Veliteľ už len dá zelenú
Zem má vlastný „termostat“. Vedci objavili mechanizmus, ktorý ju môže zmeniť na snehovú guľu. A nie je to dobrá správaZem má vlastný „termostat“. Vedci objavili mechanizmus, ktorý ju môže zmeniť na snehovú guľu. A nie je to dobrá správa
Zaplať raz, používaj navždy! Office 2021 Pro už od 30,25 € a WinOS so zľavou až 90 %. Godeal24 oslavuje Vianoce výhodnými licenčnými kľúčmi!Zaplať raz, používaj navždy! Office 2021 Pro už od 30,25 € a WinOS so zľavou až 90 %. Godeal24 oslavuje Vianoce výhodnými licenčnými kľúčmi!
Mokrí banditi zo Sám doma sú medicínsky zázrak. Lekár vysvetľuje, že v realite by Kevin čelil obvineniu z vraždyMokrí banditi zo Sám doma sú medicínsky zázrak. Lekár vysvetľuje, že v realite by Kevin čelil obvineniu z vraždy
Kde doma umiestniť Wi-Fi router, aby signál fungoval v každej izbe? Toto o šírení signálu veľa ľudí netušíKde doma umiestniť Wi-Fi router, aby signál fungoval v každej izbe? Toto o šírení signálu veľa ľudí netuší
Vedci našli spôsob, ako reštartovať imunitný systém. Telo sa správalo, akoby bolo mladšieVedci našli spôsob, ako reštartovať imunitný systém. Telo sa správalo, akoby bolo mladšie
Rusko pripravuje zbraň, ktorá by mohla odrezať NATO od prístupu na obežnú dráhu ZemeRusko pripravuje zbraň, ktorá by mohla odrezať NATO od prístupu na obežnú dráhu Zeme
Nová štúdia narúša obraz chrabrého rímskeho vojaka: Veľa z nich, ktorí hliadkovali na Hadriánovom múre, malo parazityNová štúdia narúša obraz chrabrého rímskeho vojaka: Veľa z nich, ktorí hliadkovali na Hadriánovom múre, malo parazity
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP