Kim sledoval testovanie nových protivzdušných rakiet v Japonskom mori
- DNES - 5:39
- Soul
Severokórejský vodca Kim Čong-un v stredu sledoval skúšobné odpálenie nových protilietadlových rakiet dlhého doletu, ktoré sú zatiaľ vo vývoji.
Testovanie sa konalo v Japonskom mori a bolo úspešné: rakety presne zasiahli simulované ciele. S odvolaním sa na štátne médiá o tom vo štvrtok informovala agentúra Jonhap, píše TASR.
Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) spresnila, že cieľom testov bolo posúdiť taktické a technické vlastnosti vyvíjaných rakiet.
Odpálené rakety presne zasiahli simulované ciele vo výške 200 kilometrov, uviedla KCNA a označila test za „súčasť bežných aktivít“ správy raketových systémov a ďalších inštitútov pre výskum zbraní zameraných na technickú optimalizáciu.
Putin v liste Kimovi oslavuje „neporaziteľné priateľstvo“ so Severnou Kóreou
Ruský prezident Vladimir Putin v novoročnom posolstve adresovanom vodcovi Kim Čong-unovi vychvaľoval „neporaziteľné priateľstvo“ so Severnou Kóreou.
Trump počas Štedrého večera odpovedal deťom na otázky o Santa Clausovi
Trump strávil časť Štedrého večera odpovedaním na otázky detí, ktoré telefonovali na Severoamerické veliteľstvo protivzdušnej obrany, kde pred Vianocami sledujú pohyb Santu Clausa na jeho ceste okolo celého sveta.
Vodca KĽDR v závode na jadrové ponorky kritizoval plány USA a Južnej Kórey
Severokórejský vodca Kim Čong-un v stredu navštívil závod na výrobu jadrových ponoriek.
V USA objavili vyše milión nových dokumentov súvisiacich s Jeffreyom Epsteinom
Ministerstvo spravodlivosti USA v stredu oznámilo, že bolo objavených viac ako milión nových dokumentov, ktoré by mohli súvisieť s odsúdeným sexuálnym delikventom Jeffreyom Epsteinom.