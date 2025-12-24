  • Články
Postoj Moskvy k mierovému plánu bude založený na informáciách od Dmitrijeva

  • DNES - 20:07
  • Moskva
Rusko sformuluje svoj postoj k najnovšiemu návrhu mierového plánu pre Ukrajinu predloženého Spojenými štátmi na základe informácií od osobitného vyslanca Kirilla Dmitrijeva, ktorý minulý týždeň rokoval v Miami s americkými predstaviteľmi. Uviedol to v stredu hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov, informovali agentúry Interfax a RIA Novosti.

Dmitrijev už mal možnosť detailne informovať prezidenta o výsledkoch svojej cesty. Na základe informácií, ktoré dostala hlava štátu, máme v úmysle sformulovať našu ďalšiu pozíciu a čo najskôr pokračovať v kontaktoch prostredníctvom existujúcich kanálov,“ povedal Peskov v odpovedi na novinársku otázku.

Peskov odmietol špecifikovať, aké dokumenty priniesol Dmitrijev do Moskvy z Miami. Zdôraznil, že Moskva sa nebude prostredníctvom médií vyjadrovať k aspektom plánu, ktoré ešte neboli vyriešené.

Dodal, že „hlavné parametre postoja ruskej strany“ sú americkej strane dobre známe.

Dmitrijev, osobitný zástupca ruského prezidenta pre investície a hospodársku spoluprácu so zahraničím, uplynulý víkend rokoval v Miami s vyslancom amerického prezidenta Stevom Witkoffom a zaťom šéfa Bieleho domu Jaredom Kushnerom.

Jednou z podmienok Moskvy na ukončenie vojny je, aby sa Kyjev vzdal území v Doneckej oblasti, ktoré sa Rusku doteraz nepodarilo za takmer štyri roky od jej začiatku dobyť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to kategoricky odmieta a v utorok predstavil svoj návrh 20-bodového mierového plánu.

Rusko opakovane obviňuje Zelenského, že nemá záujem ukončiť vojnu a že chce pokračovať v bojoch s podporou členských štátov EÚ.

Zdroj: Info.sk, TASR
