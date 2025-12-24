  • Články
Netanjahu: Izrael investuje miliardy eur do nezávislého zbrojárskeho priemyslu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu oznámil, že krajina v priebehu nasledujúcich desiatich rokov investuje približne 93 miliárd eur do rozvoja nezávislého zbrojárskeho priemyslu. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Schválil som celkovo 350 miliárd šekelov na vybudovanie nezávislého zbrojárskeho priemyslu pre Izrael v priebehu najbližšieho desaťročia,“ povedal Netanjahu počas vojenskej slávnosti na leteckej základni na juhu krajiny.

Chceme znížiť našu závislosť od akejkoľvek strany, dokonca aj od priateľov. Najlepšie mozgy v našom obrannom priemysle tvrdo pracujú na vývoji zbraňových systémov, ktoré v budúcnosti zaručia Izraelu výhodu na bojisku,“ dodal premiér.

Veľká časť vojenského vybavenia, ktoré izraelská armáda používa, pochádza zo Spojených štátov v dôsledku dohody o obrannej spolupráci, vysvetľuje AFP.

Podľa amerického Kongresu poskytol Washington Izraelu v roku 2025 vojenskú pomoc vo výške 3,3 miliardy dolárov a 500 miliónov dolárov na spoluprácu v oblasti protiraketovej obrany.

Vo svojom stredajšom prejave Netanjahu povedal, že rozvoj zbrojárskeho priemyslu posilní bezpečnosť krajiny. „Upevnili sme si postavenie regionálnej veľmoci a v určitých oblastiach aj globálnej veľmoci. To nás približuje k mnohým iným krajinám. Mier sa uzatvára so silnými, nie so slabými,“ vyhlásil premiér.

Podľa údajov vlády vyčlení Izrael v roku 2026 na obranu približne 35 miliárd dolárov zo svojho verejného rozpočtu. AFP konštatuje, že pred vojnou v Pásme Gazy, ktorú v októbri 2023 vyvolal útok palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael, bol obranný rozpočet krajiny okolo 20,4 miliardy dolárov.

Zdroj: Info.sk, TASR
