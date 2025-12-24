  • Články
Streda, 24.12.2025
Koreniny, charakteristické pre Vianoce, majú pozitívny vplyv na zdravie

Koreniny, používané počas vianočných sviatkov, nielen pekne voňajú, ale majú aj pozitívny vplyv na zdravie. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava na to poukázal na sociálnej sieti.

Škorica obsahuje množstvo antioxidantov - flavonoidov, vitamínov A, B, C, E a K, z minerálnych látok obsahuje vápnik, železo, horčík, draslík, sodík a zinok. „Pre obsah týchto zložiek pomáha našej imunite, má antibakteriálne, antivírusové a protiplesňové vlastnosti,“ vysvetlila Katarína Blažová z RÚVZ. Má tiež protizápalové účinky pri prechladnutí a bolesti hrdla. „Je vhodná aj pre ľudí s vysokým krvným tlakom, pomáha normalizovať hladinu cukru v krvi a vedecky sa dnes uznáva použitie škoricovej kôry pri nechutenstve, tráviacich ťažkostiach, plynatosti a ľahkých kŕčoch,“ dodala odborníčka.

Klinčeky obsahujú vitamíny - C, E a K, minerálne látky - mangán, vápnik a horčík. „Klinčeková silica má vysoký podiel zlúčeniny eugenolu, ktorá má antibakteriálne a anestetické vlastnosti, uvoľňuje kŕče a utlmuje bolesť. Klinčeky sa často využívali v stomatológii na miestne znecitlivenie a pri zápalových ochoreniach zubov,“ priblížila Blažová. Jeho výťažky sú tiež podľa jej slov súčasťou niektorých zubných pást a pomáhajú odstrániť nepríjemný zápach z úst. Pomôže tráveniu, podporí chuť do jedla a uvoľní kŕče.

Vanilka obsahuje menšie množstvo komplexu vitamínov B - B1, B2, B3, B5, B6, stopy minerálov - horčík, vápnik, mangán, draslík, železo a zinok. Jej vôňa pôsobí proti únave, depresívnym stavom a celkovo upokojuje nervový systém, objasnila odborníčka.

Zdroj: Info.sk, TASR
