Robert Kaliňák navštívil vojakov v Mierove, poďakoval im za službu
Minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) navštívil počas Štedrého dňa vojakov v Mierove (okres Dunajská Streda), ktorí monitorujú vzdušný priestor SR. Minister vo videu na sociálnej sieti príslušníkom vzdušných síl poďakoval za ich službu.
„Aj napriek tomu, že sú Vianoce, chrániť naše nebo je nevyhnutné. A preto som sa chcel poďakovať za túto službu, zaželať zároveň aj v mene všetkých ostatných pokojnú službu všetkým príslušníkom Ozbrojených síl SR, ktorí sú v práci, ale aj všetkým ostatným ozbrojeným zborom, či už policajtom alebo príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže,“ povedal.
Kaliňák vo videu adresoval poďakovanie aj hasičom, zdravotníkom, záchranárom, vodičom a všetkým tým, „ktorí majú službu aj počas vianočných sviatkov a starajú sa o to, aby chod Slovenska ani na chvíľu nezastal“.
Pri zaseknutí rybej kosti v krku pomôže suchý chlieb či varený zemiak
Pri zapichnutej rybej kosti v krku pomôže tuhšia strava, najmä suchý chlieb alebo varený zemiak. V prípade, že bolesť a nepríjemný pocit pretrvávajú, je vhodné vyhľadať lekársku pomoc.
Vo veku 77 rokov zomrela Mária Hevierová
V utorok (23. 12.) vo veku 77 rokov zomrela po krátkej a ťažkej chorobe rozhlasová redaktorka a prekladateľka Mária Hevierová.
M. Šutaj Eštok navštívil policajtov a hasičov na východnom Slovensku
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) na Štedrý deň navštívil službukonajúcich policajtov a hasičov vo Veľkých Kapušanoch, v Michalovciach a Sobranciach.
Kamil Šaško v stredu navštívil OS ZZS, poďakoval sa záchranárom za prácu
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v stredu navštívil operátorov tiesňovej linky 155 v Bratislave.