Odbyt Tesly v EÚ sa prepadol, predaj čínskych áut BYD prudko stúpol

Odbyt vozidiel amerického výrobcu elektromobilov Tesla od začiatku tohto roka do záveru novembra v Európskej únii (EÚ) klesol o takmer 40 %.

Vyplýva to z údajov Európskeho združenia výrobcov automobilov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Predaj áut značky Tesla sa oslabil napriek tomu, že odbyt elektrických vozidiel v EÚ za január až november v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška stúpol o 28 %. Najviac v Únii vzrástol predaj vozidiel čínskej automobilky BYD, a to o 240 %.

Počas januára až novembra Tesla v EÚ predala 129.024 áut, pričom minulý rok to bolo 210.869 vozidiel. Spoločnosť BYD predala 110.715 automobilov. V rovnakom období vlaňajška bol jej odbyt na úrovni 32.562 vozidiel.

Okrem konkurencie zo strany lacnejších čínskych značiek Teslu v Európe poškodilo aj zhoršenie jej povesti. Šéf Tesly Elon Musk totiž verejne vyjadril podporu nemeckej krajne pravicovej politickej strane AfD.

Zdroj: Info.sk, TASR
