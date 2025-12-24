Polícia u Vémolu nenašla žiadne drogy, tvrdí jeho advokát
- DNES - 15:56
- Praha
Detektívi z Národnej protidrogovej centrály (NPC) pri prehliadke vily MMA zápasníka Karela Vémolu v obci Měcheniciach pri Prahe nenašli žiadne drogy, anabolické steroidy ani veľké sumy peňazí. Spravodajský web Novinky.cz o tom v stredu informoval Vémolov advokát Vlastimil Rampula, píše TASR.
„S klientom obvineniu vôbec nerozumieme. Ide o nejaký zmätok, päť rokov starý prípad, ktorý nemá s klientom nič spoločné a bol už dávno vyriešený,“ komentoval Rampula obvinenia proti Vémolovi.
Podľa zdroja webu Novinky.cz advokát zrejme odkazuje na starší prípad súvisiaci s kokaínom. Okrem iného sa tiež môže údajne týkať problémov so zákonom, ktoré mal zápasník v minulosti v zahraničí. Britské orgány ho už raz odsúdili za drogové delikty, v dôsledku čoho strávil niekoľko mesiacov za mrežami.
„Naozaj nevieme, načo bola utorková domová prehliadka, keďže sa nenašlo nič, žiadne drogy ani nič súvisiace s akoukoľvek drogovou činnosťou. Ani anabolické steroidy, peniaze, nič také,“ dodal právnik.
Rampula podľa svojich slov nerozumie, prečo polícia musela Vémolu zadržať len jeden deň pred Vianocami a v čase, keď mal zápasník podstúpiť operáciu zápalu čeľuste.
Advokát zatiaľ nevie, či polícia a prokuratúra navrhnú pre Vémolu väzbu, ale hovorí, že je pripravený na všetko. Proti obvineniam chce podať sťažnosť.
„Táto kauza vôbec nie je o Karlosovi. Bolo to veľmi unáhlené a neuvážené. Jediné, čo to vyvolalo, je obrovský záujem médií a množstvo špekulácií. Klienta by to mohlo profesionálne aj osobne zničiť,“ domnieva sa Rampula.
NPC spolu s colníkmi vykonali domovú prehliadku Vémolovej vily v utorok doobeda a zápasníka odviedli v putách na výsluch. Raziu české orgány vykonali aj u Vémolovho otca v Prahe.
Hovorkyňa protidrogového riaditeľstva Lucia Šmoldasová v utorok potvrdila, že zadržaní boli traja muži, ktorí čelia obvineniam zo „závažnej organizovanej drogovej činnosti v medzinárodnom meradle“. Dodala, že ide o trestný čin nelegálnej výroby a iného nakladania s omamnými a psychotropnými látkami a s jedmi, za ktorý v prípade usvedčenia hrozí trest odňatia slobody na desať až osemnásť rokov.
Podľa zdroja webu Novinky.cz však tento počet obvinených nie je konečný.
