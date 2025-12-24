  • Články
Pri zaseknutí rybej kosti v krku pomôže suchý chlieb či varený zemiak

  • DNES - 14:46
  • Bratislava
Pri zapichnutej rybej kosti v krku pomôže tuhšia strava, najmä suchý chlieb alebo varený zemiak.

V prípade, že bolesť a nepríjemný pocit pretrvávajú, je vhodné vyhľadať lekársku pomoc. Odporúča to Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR.

Záchranári ubezpečujú, že pri zaseknutej kostičke nejde o život ohrozujúci stav. „Dobrou správou je, že rybacia kosť nemôže upchať dýchacie cesty a viesť k duseniu,“ dodali.

V prípade, že bolesť neprechádza a pocit zaseknutia v krku zostáva, je podľa odborníkov vhodné navštíviť urgent. „Tam sa vedia do hrdla pozrieť, a ak sa tam kosť naozaj nachádza, tak ju vedia pomocou pinzety vytiahnuť von,“ doplnil prezident Asociácie záchrannej zdravotnej služby (AZZS) Matej Polák.

Zároveň odporúča sa počas Vianoc neprejedať. Po štedrovečernej večeri podľa jeho slov tráveniu najviac pomôže prechádzka. „Ak sme to už s tým jedlom prehnali, tak je vhodné skonzumovať nejaký sýtený nápoj, ktorý dokáže to trávenie urýchliť, ideálne kolový nápoj, ktorý ešte svojimi kyselinami dokáže tú stravu rýchlejšie rozložiť. Máme aj nejaké tablety, ktoré nám dokážu zrýchliť trávenie, ale k tým by som sa uchyľoval až pri ľuďoch, ktorí majú nejaké diagnostikované tráviace ťažkosti,“ dodal záchranár.

Zdroj: Info.sk, TASR
V utorok (23. 12.) vo veku 77 rokov zomrela po krátkej a ťažkej chorobe rozhlasová redaktorka a prekladateľka Mária Hevierová.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) na Štedrý deň navštívil službukonajúcich policajtov a hasičov vo Veľkých Kapušanoch, v Michalovciach a Sobranciach.

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v stredu navštívil operátorov tiesňovej linky 155 v Bratislave.

