M. Šutaj Eštok navštívil policajtov a hasičov na východnom Slovensku
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) na Štedrý deň navštívil službukonajúcich policajtov a hasičov vo Veľkých Kapušanoch, v Michalovciach a Sobranciach.
Ako uviedol na brífingu v priestoroch Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície v Sobranciach, sú to práve policajti, ale aj hasiči a záchranári, ktorí musia byť 24 hodín v strehu a k dispozícii tak, aby celé Slovensko mohlo v pokoji stráviť vianočný čas.
„Považujem za veľmi dôležité poďakovať sa všetkým týmto našim záchranným zložkám za ich celoročnú prácu, úsilie, odhodlanie a nasadenie. Bohužiaľ, nešťastie si nevyberá a boli sme svedkami aj toho, že včera (23. 12.) prišli o život traja mladí ľudia pri nešťastí, keď spadla strecha vo Veľkých Kapušanoch. Ja som bol aj vo Veľkých Kapušanoch a ešte raz vyjadrujem úprimnú sústrasť všetkým pozostalým, rodinám obetí. Verme, že takéto nešťastie sa bude všetkým vyhýbať, najmä počas týchto sviatkov,“ povedal Šutaj Eštok.
Ako pokračoval, policajti a hasiči na ukrajinskej hranici si za posledné roky znášali veľký nápor práce. „Či to bolo v súvislosti s COVID-19, keď policajti a hasiči museli byť nasadení, ale bola to najmä utečenecká kríza v roku 2022. Dnes je tá situácia podstatne pokojnejšia, ako som bol informovaný,“ uviedol minister vnútra.
Aktuálne východ Slovenska, prihraničná oblasť, zápasí podľa jeho slov so zvýšeným počtom kamiónov. „Sú to najmä ukrajinskí kamionisti, ktorí sa vracajú zo západnej Európy, čo, samozrejme, spôsobuje aj komplikácie v rámci dopravy. Chcem sa poďakovať tak kolegom z okresného riaditeľstva Policajného zboru v Michalovciach, ale aj tu v Sobranciach, že túto situáciu znášame podstatne lepšie. Pamätáte si minulý rok, keď tu bol problém aj na poľskej strane, keď boli uzavreté hranice a sprísnené kontroly, čo znamenalo podstatne v niektorých prípadoch až stonásobne väčší nápor na hranicu. Takže veľká vďaka všetkým policajtom, hasičom a záchranárom, ktorí sú pripravení aj teraz byť v nasadení,“ povedal Šutaj Eštok.
Celému Slovensku zaželal k vianočným sviatkom najmä pokoj. „Pokoj od politikov, hádok, celospoločenské sa zamyslenie nad tým, čo sme mohli možnože v uplynulom roku urobiť lepšie aj sami, ale aj ako celá spoločnosť. Všetkým obyvateľom Slovenska želám, aby strávili sviatky v pokoji so svojimi blízkymi. Myslím, že tie vianočné sviatky slúžia presne na to, aby sme sa zamysleli, spomalili a upokojili,“ dodal minister.
Pri zaseknutí rybej kosti v krku pomôže suchý chlieb či varený zemiak
Pri zapichnutej rybej kosti v krku pomôže tuhšia strava, najmä suchý chlieb alebo varený zemiak. V prípade, že bolesť a nepríjemný pocit pretrvávajú, je vhodné vyhľadať lekársku pomoc.
Vo veku 77 rokov zomrela Mária Hevierová
V utorok (23. 12.) vo veku 77 rokov zomrela po krátkej a ťažkej chorobe rozhlasová redaktorka a prekladateľka Mária Hevierová.
Kamil Šaško v stredu navštívil OS ZZS, poďakoval sa záchranárom za prácu
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v stredu navštívil operátorov tiesňovej linky 155 v Bratislave.
Rozpor očakávaní a reality zvyšuje podľa odborníčky osamelosť počas Vianoc
Vianočné sviatky sú v spoločnosti často spájané s blízkosťou, spolupatričnosťou a pokojom, podľa odborníkov však u mnohých ľudí vyvolávajú aj nepríjemné či ťaživé pocity.