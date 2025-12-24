  • Články
Streda, 24.12.2025Meniny má Adam a Eva
Bratislava

M. Šutaj Eštok navštívil policajtov a hasičov na východnom Slovensku

  • DNES - 13:55
  • Sobrance
M. Šutaj Eštok navštívil policajtov a hasičov na východnom Slovensku

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) na Štedrý deň navštívil službukonajúcich policajtov a hasičov vo Veľkých Kapušanoch, v Michalovciach a Sobranciach.

Ako uviedol na brífingu v priestoroch Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície v Sobranciach, sú to práve policajti, ale aj hasiči a záchranári, ktorí musia byť 24 hodín v strehu a k dispozícii tak, aby celé Slovensko mohlo v pokoji stráviť vianočný čas.

Považujem za veľmi dôležité poďakovať sa všetkým týmto našim záchranným zložkám za ich celoročnú prácu, úsilie, odhodlanie a nasadenie. Bohužiaľ, nešťastie si nevyberá a boli sme svedkami aj toho, že včera (23. 12.) prišli o život traja mladí ľudia pri nešťastí, keď spadla strecha vo Veľkých Kapušanoch. Ja som bol aj vo Veľkých Kapušanoch a ešte raz vyjadrujem úprimnú sústrasť všetkým pozostalým, rodinám obetí. Verme, že takéto nešťastie sa bude všetkým vyhýbať, najmä počas týchto sviatkov,“ povedal Šutaj Eštok.

Ako pokračoval, policajti a hasiči na ukrajinskej hranici si za posledné roky znášali veľký nápor práce. „Či to bolo v súvislosti s COVID-19, keď policajti a hasiči museli byť nasadení, ale bola to najmä utečenecká kríza v roku 2022. Dnes je tá situácia podstatne pokojnejšia, ako som bol informovaný,“ uviedol minister vnútra.

Aktuálne východ Slovenska, prihraničná oblasť, zápasí podľa jeho slov so zvýšeným počtom kamiónov. „Sú to najmä ukrajinskí kamionisti, ktorí sa vracajú zo západnej Európy, čo, samozrejme, spôsobuje aj komplikácie v rámci dopravy. Chcem sa poďakovať tak kolegom z okresného riaditeľstva Policajného zboru v Michalovciach, ale aj tu v Sobranciach, že túto situáciu znášame podstatne lepšie. Pamätáte si minulý rok, keď tu bol problém aj na poľskej strane, keď boli uzavreté hranice a sprísnené kontroly, čo znamenalo podstatne v niektorých prípadoch až stonásobne väčší nápor na hranicu. Takže veľká vďaka všetkým policajtom, hasičom a záchranárom, ktorí sú pripravení aj teraz byť v nasadení,“ povedal Šutaj Eštok.

Celému Slovensku zaželal k vianočným sviatkom najmä pokoj. „Pokoj od politikov, hádok, celospoločenské sa zamyslenie nad tým, čo sme mohli možnože v uplynulom roku urobiť lepšie aj sami, ale aj ako celá spoločnosť. Všetkým obyvateľom Slovenska želám, aby strávili sviatky v pokoji so svojimi blízkymi. Myslím, že tie vianočné sviatky slúžia presne na to, aby sme sa zamysleli, spomalili a upokojili,“ dodal minister.

Zdroj: Info.sk, TASR
