Vo veku 77 rokov zomrela Mária Hevierová
V utorok (23. 12.) vo veku 77 rokov zomrela po krátkej a ťažkej chorobe rozhlasová redaktorka a prekladateľka Mária Hevierová. Informoval jej manžel Daniel Hevier.
Priblížil, že Hevierová ako dlhoročná rozhlasová redaktorka pôsobila v literárnej redakcii Slovenského rozhlasu. Jej najvýznamnejšou a najpočúvanejšou reláciou bol Najkrajší klenot, v ktorej účinkovalo množstvo osobností slovenského kultúrneho života. Okrem toho je autorkou viacerých rozhlasových pásiem a dramatizácií. Ako redaktorka stála aj pri prvých slovenských kvadrofonických nahrávkach v Experimentálnom štúdiu Slovenského rozhlasu.
Hevierová má ako prekladateľka viaceré preklady - Sempé-Goscinny: Mikulášove šibalstvá, Jules Verne: Maják na konci sveta, Ismail Kadare: Generál mŕtvej armády, ďalej Intímny denník Sallyho Prudhomma, Rozprávky a báje Charlesa Perraulta, ako aj výber textov Borisa Viana. Jej posledné prekladové diela boli Hrôzostrašné rozprávky Jiřího Žáčka a Robinson Crusoe (Defoe-Novotný, Zdeněk Burian). Až do posledných dní dokončovala preklad výberu z poviedok Alphonsa Allaisa, dodal Hevier.
Doplnil, že Hevierová tiež pre divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene preložila kompozíciu Škola základ života a hru Lenky Langrenovej Plač. Ako editorka a jazyková redaktorka sa zároveň významne podieľala na množstve kníh vydavateľstva Hevi či Vertigos.
Pri zaseknutí rybej kosti v krku pomôže suchý chlieb či varený zemiak
Pri zapichnutej rybej kosti v krku pomôže tuhšia strava, najmä suchý chlieb alebo varený zemiak. V prípade, že bolesť a nepríjemný pocit pretrvávajú, je vhodné vyhľadať lekársku pomoc.
M. Šutaj Eštok navštívil policajtov a hasičov na východnom Slovensku
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) na Štedrý deň navštívil službukonajúcich policajtov a hasičov vo Veľkých Kapušanoch, v Michalovciach a Sobranciach.
Kamil Šaško v stredu navštívil OS ZZS, poďakoval sa záchranárom za prácu
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v stredu navštívil operátorov tiesňovej linky 155 v Bratislave.
Rozpor očakávaní a reality zvyšuje podľa odborníčky osamelosť počas Vianoc
Vianočné sviatky sú v spoločnosti často spájané s blízkosťou, spolupatričnosťou a pokojom, podľa odborníkov však u mnohých ľudí vyvolávajú aj nepríjemné či ťaživé pocity.