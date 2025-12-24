Kamil Šaško v stredu navštívil OS ZZS, poďakoval sa záchranárom za prácu
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v stredu navštívil operátorov tiesňovej linky 155 v Bratislave.
Záchranárom sa poďakoval za ich prácu počas sviatkov i počas celého roka. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) o tom informovalo na sociálnej sieti.
Minister tiež navštívil stanicu ZZS v bratislavskej Dúbravke. „Ďakujem všetkým operátorom a záchranným zložkám, vďaka ktorým môžeme v pokoji prežiť tieto sviatočné dni. (...) Ďakujem všetkým, ktorí sú tak, ako každý deň v roku, pripravení vyraziť na pomoc všetkým, ktorí to potrebujú,“ uviedol Šaško na sociálnej sieti.
Vianočné sviatky sú v spoločnosti často spájané s blízkosťou, spolupatričnosťou a pokojom, podľa odborníkov však u mnohých ľudí vyvolávajú aj nepríjemné či ťaživé pocity.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) a minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) v stredu ráno navštívili mestský Dopravný podnik Bratislava.
Počas sviatkov si treba ustriehnuť popíjanie, alkohol je zdrojom nadbytočnej energie a telu nedodáva výživné látky, vitamíny ani minerálne látky.
Viac ako dve miliardy kresťanov v rôznych častiach sveta začínajú v stredu sláviť Vianoce.