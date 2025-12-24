  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 24.12.2025Meniny má Adam a Eva
Bratislava

Kamil Šaško v stredu navštívil OS ZZS, poďakoval sa záchranárom za prácu

  • DNES - 13:17
  • Bratislava
Kamil Šaško v stredu navštívil OS ZZS, poďakoval sa záchranárom za prácu

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v stredu navštívil operátorov tiesňovej linky 155 v Bratislave.

Záchranárom sa poďakoval za ich prácu počas sviatkov i počas celého roka. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) o tom informovalo na sociálnej sieti.

Minister tiež navštívil stanicu ZZS v bratislavskej Dúbravke. „Ďakujem všetkým operátorom a záchranným zložkám, vďaka ktorým môžeme v pokoji prežiť tieto sviatočné dni. (...) Ďakujem všetkým, ktorí sú tak, ako každý deň v roku, pripravení vyraziť na pomoc všetkým, ktorí to potrebujú,“ uviedol Šaško na sociálnej sieti.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Rozpor očakávaní a reality zvyšuje podľa odborníčky osamelosť počas Vianoc

Rozpor očakávaní a reality zvyšuje podľa odborníčky osamelosť počas Vianoc

DNES - 12:39Domáce

Vianočné sviatky sú v spoločnosti často spájané s blízkosťou, spolupatričnosťou a pokojom, podľa odborníkov však u mnohých ľudí vyvolávajú aj nepríjemné či ťaživé pocity.

Premiér a Ráž ocenili prácu zamestnancov DPB počas sviatkov

Premiér a Ráž ocenili prácu zamestnancov DPB počas sviatkov

DNES - 10:04Domáce

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) a minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) v stredu ráno navštívili mestský Dopravný podnik Bratislava.

Počas Vianoc si treba ustriehnuť alkohol a obmedziť množstvo koláčov

Počas Vianoc si treba ustriehnuť alkohol a obmedziť množstvo koláčov

DNES - 7:37Domáce

Počas sviatkov si treba ustriehnuť popíjanie, alkohol je zdrojom nadbytočnej energie a telu nedodáva výživné látky, vitamíny ani minerálne látky.

Kresťania začínajú v stredu sláviť Vianoce

Kresťania začínajú v stredu sláviť Vianoce

DNES - 7:02Domáce

Viac ako dve miliardy kresťanov v rôznych častiach sveta začínajú v stredu sláviť Vianoce.

Vosveteit.sk
Zaplať raz, používaj navždy! Office 2021 Pro už od 30,25 € a WinOS so zľavou až 90 %. Godeal24 oslavuje Vianoce výhodnými licenčnými kľúčmi!Zaplať raz, používaj navždy! Office 2021 Pro už od 30,25 € a WinOS so zľavou až 90 %. Godeal24 oslavuje Vianoce výhodnými licenčnými kľúčmi!
Mokrí banditi zo Sám doma sú medicínsky zázrak. Lekár vysvetľuje, že v realite by Kevin čelil obvineniu z vraždyMokrí banditi zo Sám doma sú medicínsky zázrak. Lekár vysvetľuje, že v realite by Kevin čelil obvineniu z vraždy
Kde doma umiestniť Wi-Fi router, aby signál fungoval v každej izbe? Toto o šírení signálu veľa ľudí netušíKde doma umiestniť Wi-Fi router, aby signál fungoval v každej izbe? Toto o šírení signálu veľa ľudí netuší
Vedci našli spôsob, ako reštartovať imunitný systém. Telo sa správalo, akoby bolo mladšieVedci našli spôsob, ako reštartovať imunitný systém. Telo sa správalo, akoby bolo mladšie
Rusko pripravuje zbraň, ktorá by mohla odrezať NATO od prístupu na obežnú dráhu ZemeRusko pripravuje zbraň, ktorá by mohla odrezať NATO od prístupu na obežnú dráhu Zeme
Nová štúdia narúša obraz chrabrého rímskeho vojaka: Veľa z nich, ktorí hliadkovali na Hadriánovom múre, malo parazityNová štúdia narúša obraz chrabrého rímskeho vojaka: Veľa z nich, ktorí hliadkovali na Hadriánovom múre, malo parazity
Používatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google SprávPoužívatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google Správ
Zabudni na kľúče. WELOCK smart lock U71 a Touca51 Pro menia spôsob, ako ľudia zamykajú domZabudni na kľúče. WELOCK smart lock U71 a Touca51 Pro menia spôsob, ako ľudia zamykajú dom
Depresia zamyká mozog do jedného kruhu. Jedna dávka tejto látky dokáže človeka vytrhnúť z kolotoča negatívnych myšlienokDepresia zamyká mozog do jedného kruhu. Jedna dávka tejto látky dokáže človeka vytrhnúť z kolotoča negatívnych myšlienok
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP