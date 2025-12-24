Rozpor očakávaní a reality zvyšuje podľa odborníčky osamelosť počas Vianoc
Vianočné sviatky sú v spoločnosti často spájané s blízkosťou, spolupatričnosťou a pokojom, podľa odborníkov však u mnohých ľudí vyvolávajú aj nepríjemné či ťaživé pocity.
Podľa Stanislavy Knut z Ligy za duševné zdravie sa práve počas Vianoc pocit osamelosti často zosilňuje aj u tých, ktorí sa počas roka nepovažujú za osamelých.
Prežívanie protichodných alebo zmiešaných pocitov zároveň je podľa nej spôsobené osamelosťou, konfliktnými rodinnými vzťahmi, traumou z detstva, stratou blízkeho, depresívnou epizódou, sociálnym tlakom či pocitom, že neprežívajú tie správne emócie.
„Pocit osamelosti sa počas Vianoc často prehlbuje aj u ľudí, ktorí sa počas roka považujú za sociálne ukotvených. Dôvodom nie je len objektívna absencia kontaktov, ale najmä zvýšený kontrast medzi realitou a silne idealizovaným obrazom sviatkov. Vianoce sú kultúrne rámované ako čas blízkosti, spolupatričnosti, rodinnej harmónie a emocionálnej istoty. Ak sa vnútorné prežívanie človeka s týmto obrazom nezhoduje, vzniká pocit zlyhania, výnimočnosti v negatívnom zmysle a sociálneho vylúčenia,“ hovorí Knut.
Podľa jej slov je dôležité rozlišovať medzi fyzickou samotou a vnútornou, existenciálnou osamelosťou. „Fyzická samota znamená, že je človek objektívne bez spoločnosti iných, no nemusí byť nutne bolestivá, pre niektorých môže byť dokonca regeneračná. Vnútorná osamelosť je však subjektívny stav, v ktorom človek prežíva nedostatok blízkosti, porozumenia a emocionálneho spojenia, a to aj vtedy, keď je obklopený ľuďmi. Práve tento typ osamelosti je počas Vianoc častejší a psychicky náročnejší,“ vysvetľuje Knut.
Významnú úlohu zohrávajú médiá a sociálne siete, ktoré opakovane posilňujú obraz „dokonalých Vianoc“. „Aj naši odborníci a odborníčky na Linke dôvery Nezábudka majú okolo Vianoc viac rozhovorov s ľuďmi, ktorí to jednoducho nedávajú, sú vyhorení, zahltení, cítia sa osamelo. Vznikajú hádky v rodinách, ktoré často otvárajú staré rany. Niektorí ľudia prežívajú zosilnené spomienky na minulé Vianoce, ktoré boli iné, a tento kontrast môže viesť k prehlbovaniu depresívnych myšlienok. Ale je dôležité dovoliť si tieto emócie prežívať. Je to v poriadku. Emócie, ktoré sú prijaté a pomenované, majú tendenciu sa postupne regulovať a emócie, ktoré sú ignorované, sa často vracajú v intenzívnejšej podobe,“ radí Knut.
Ak samota počas sviatkov začína človeka psychicky zahlcovať, prvým krokom je podľa Knut znížiť na seba nároky. „Vianoce nemusia vyzerať podľa spoločenského scenára, aby mali hodnotu. Pomáha vytvoriť si vlastnú, realistickú štruktúru dní, jednoduchý denný režim. Dôležité sú aj telesné aspekty ako spánok, jedlo, pohyb, pobyt vonku,“ vysvetľuje Knut.
Všetkým, ktorí sa počas Vianoc cítia osamelo alebo ich trávia sami, odborníci z Ligy za duševné zdravie odkazujú, že ich prežívanie je legitímne. „Samota počas sviatkov nie je osobným zlyhaním ani dôkazom ich hodnoty. Vianoce nie sú testom úspešnosti vzťahov ani meradlom toho, akí sme ľudia. Nemusia byť o rodinnom kruhu, ak to nie je bezpečné alebo príjemné. Môžu byť o odpočinku, tichu, osobnom rituáli, charite či stretnutí s ľuďmi, ktorí tvoria psychologicky vybranú rodinu,“ dodáva Knut.
Kamil Šaško v stredu navštívil OS ZZS, poďakoval sa záchranárom za prácu
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v stredu navštívil operátorov tiesňovej linky 155 v Bratislave.
Premiér a Ráž ocenili prácu zamestnancov DPB počas sviatkov
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) a minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) v stredu ráno navštívili mestský Dopravný podnik Bratislava.
Počas Vianoc si treba ustriehnuť alkohol a obmedziť množstvo koláčov
Počas sviatkov si treba ustriehnuť popíjanie, alkohol je zdrojom nadbytočnej energie a telu nedodáva výživné látky, vitamíny ani minerálne látky.
Kresťania začínajú v stredu sláviť Vianoce
Viac ako dve miliardy kresťanov v rôznych častiach sveta začínajú v stredu sláviť Vianoce.