Rusko: Na súdoch vzrástol počet trestných prípadov kvôli obranným kontraktom

Ruské úrady po začiatku invázie na Ukrajinu trestne stíhajú najmenej 34 ľudí pre neplnenia štátnych obranných zmlúv.

Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na dokumenty zverejnené na webovej stránke moskovských súdov.

Agentúra Reuters identifikovala najmenej 11 obžalovaných vedúcich pracovníkov spoločností a dvoch vrcholových manažérov. Najmenej päť už bolo odsúdených až na šesť rokov vo väzení a vo väzbe na súd čaká približne 15 ďalších.

Bývalý prezident a súčasný podpredseda Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev v roku 2023 varoval vedúcich predstaviteľov obranného priemyslu, že za neplnenie zmluvných záväzkov ich môže čakať trestné stíhanie.

Podľa ruskej redakcie denníka The Moscow Times bolo v prvých ôsmich mesiacoch roku 2025 na súdoch podaných 43 žalôb súvisiacich so štátnymi obrannými zmluvami, čo je najviac od začiatku vojny. Pre porovnanie - v roku 2024 to bolo 34, v roku 2023 36 a v roku 2022 32. V troch rokoch pred vojnou ich ročne nebolo viac ako 23.

Kremeľ, ministerstvo obrany a štátny zbrojársky konglomerát Rostec po rozpútaní vojny začali centralizovať rozhodnutia a postihovať dodávateľov. Konzultant londýnskeho think-tanku Chatham House Mathieu Boulegue to považuje z dlhodobého hľadiska za poškodzovanie schopnosti firiem inovovať a modernizovať výrobu.

Kremeľ podľa neho v krátkodobom horizonte stále zostane hrozbou pre Ukrajinu a Západ, ale „Rusku to sťaží udržať si konkurenciu s jeho protivníkmi“.

Takýto tlak podľa agentúry Reuters nevydržal Vladimír Arseniev, šéf vedeckovýskumného ústavu Volna, kde vyrábajú komponenty pre komunikačné zariadenie v tankoch. Pre problémy s dodávkami armáde sa na Červenom námestí neďaleko mauzólea V. I. Lenina 26. júla 2024 polial benzínom a zapálil. S ťažkými popáleninami ho zachránili v nemocnici.

Podľa The Moscow Times sa zo 43 žalôb od januára do augusta 2025 28 priamo týkalo neplnenia zmlúv, 13 úplatkárstva a dve rozsiahlych podvodov. Úrady tento rok častejšie uplatňujú články trestného zákona týkajúce sa zneužitia právomoci a porušenia zmluvy, v roku 2024 sa takmer polovica prípadov týkala podvodu.

Vzrástli aj prípady korupcie, za prvých osem mesiacoch roku 2025 ich bolo 13 v porovnaní so siedmimi v roku 2024, deviatimi v roku 2023 a desiatimi v roku 2022.

Zdroj: Info.sk, TASR
