Premiér a Ráž ocenili prácu zamestnancov DPB počas sviatkov
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) a minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) v stredu ráno navštívili mestský Dopravný podnik Bratislava (DPB).
Obaja ocenili prácu a nasadenie zamestnancov počas sviatkov. Premiér im, ako aj všetkým občanom Slovenskej republiky zároveň poprial šťastné a veselé Vianoce. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
„Ešte za tmy sme dnes ráno spoločne s ministrom dopravy SR Jozefom Rážom navštívili zamestnancov Dopravného podniku v Bratislave. Pracovať v mestskej doprave znamená nepoznať sviatky, piatky či noci. Prostredníctvom tejto návštevy vyjadrujeme rešpekt všetkým zamestnancom na Slovensku, ktorí musia pracovať aj počas takého vzácneho obdobia, akým sú Vianoce,“ napísal premiér na sociálnej sieti.
Zároveň ocenil mestskú hromadnú dopravu v Bratislave. „Už dva- či trikrát sa nám stalo, že sme sa pri príjazde do Bratislavy dostali do takej zápchy, že bolo pre nás jednoduchšie vyskočiť z áut a nastúpiť do prvej električky, ktorá nás plynulo dostala tam, kam sme potrebovali,“ poznamenal.
Počas Vianoc si treba ustriehnuť alkohol a obmedziť množstvo koláčov
Počas sviatkov si treba ustriehnuť popíjanie, alkohol je zdrojom nadbytočnej energie a telu nedodáva výživné látky, vitamíny ani minerálne látky.
Kresťania začínajú v stredu sláviť Vianoce
Viac ako dve miliardy kresťanov v rôznych častiach sveta začínajú v stredu sláviť Vianoce.
Rezort spravodlivosti ocenil, že prezident podpísal novelu Trestného zákona
Ministerstvo spravodlivosti SR ocenilo, že prezident Peter Pellegrini podpísal novelu Trestného zákona. Ohradilo sa tiež voči zavádzajúcim interpretáciám o použití tzv. kajúcnikov.
Dopravná nehoda si vyžiadala život 65-ročného vodiča
Vodič narazil do stromu.