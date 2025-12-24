  • Články
Rusko: Pri nočnom výbuchu v Moskve zahynuli dvaja policajti

  • DNES - 8:31
  • Moskva
Dvaja policajti zahynuli pri nočnom výbuchu v Moskve pri pokuse zastaviť podozrivú osobu, uviedol v stredu vo vyhlásení ruský vyšetrovací výbor.

K výbuchu došlo neďaleko miesta, kde bol začiatkom tohto týždňa zabitý ruský generál Fanil Sarvarov.

Výbušné zariadenie sa aktivovalo“, keď sa policajti priblížili k podozrivému v blízkosti ich služobného vozidla, uvádza sa vo vyhlásení výboru, ktorý vyšetruje závažné trestné činy.

V skoršom vyhlásení na Telegrame sa uvádza, že vyšetrovatelia obhliadajú miesto činu a robia forenznú analýzu vrátane „lekárskych a výbušných vyšetrení“.

Podľa záberov odvysielaných ruskou televíziou polícia uzavrela okolie miesta výbuchu. Podľa svedkov výbuch nastal v stredu okolo 1.30 h miestneho času (utorok 23.30 SEČ.

V blízkosti miesta výbuchu v pondelok zomrel generálporučík Fanil Sarvarov, keď pod jeho zaparkovaným autom krátko po naštartovaní vybuchlo nástražné zariadenie. Sarvarov bol vedúcim výcvikového oddelenia ruského generálneho štábu.

Po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 je Kyjev obviňovaný z viacerých útokov proti ruským vojenským predstaviteľom a prokremeľským osobnostiam v ruskom vnútrozemí aj na okupovaných územiach. K zodpovednosti za niektoré útoky sa Kyjev prihlásil, k pondelkovému sa zatiaľ nevyjadril.

Zdroj: Info.sk, TASR
