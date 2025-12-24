Pre zvieratá v zoo je dôležitý nemenný režim aj na Štedrý deň
- DNES - 8:16
- Bratislava
Štedrý deň v zoologickej záhrade je špeciálny najmä pre návštevníkov, ktorí môžu nahliadnuť do každodennej práce chovateľov a dozvedieť sa viac o starostlivosti o zvieratá v zimnom období.
Pre samotné zvieratá je dôležité, že ich režim zostáva nemenný. Práve to im zabezpečuje pohodu a pocit istoty. Pre TASR to uviedla Zuzana Dzurdzíková z oddelenia marketingu a vzdelávania zoo.
„Pre zvieratá je Štedrý deň súčasťou ich bežnej zimnej rutiny. Starostlivosť, kŕmenie aj režim prebiehajú rovnako ako počas iných dní v roku, aby mali stabilné a pokojné prostredie,“ skonštatovala Dzurdzíková.
Darčeky v ľudskom ponímaní teda zvieratá nedostávajú, dostávajú len svoju štandardnú kŕmnu dávku prispôsobenú druhu, veku a zdravotnému stavu. Ako formu obohatenia prostredia však vo vianočnom období využíva zoo aj nepredané a nepoužité vianočné stromčeky. Z bezpečnostných dôvodov to môžu byť výhradne stromčeky, ktoré neboli použité v domácnostiach a neboli ošetrené chemickými látkami. Aj preto zoo prosí verejnosť, aby nenosila vlastné vianočné stromčeky.
„Zvieratám môžeme podávať len stromčeky s jasným pôvodom a kontrolovaným stavom, aby bola zaručená ich bezpečnosť. Aj najmenší háčik po ozdobe by vedel zvieraťu veľmi ublížiť,“ zdôraznila Dzurdzíková.
U viacerých druhov bylinožravcov slúži ihličie a konáre stromčekov nielen ako spestrenie prostredia, ale aj ako doplnok potravy, ktorý podporuje prirodzené správanie pri obhrýzaní. Okrem toho majú zvieratá rady koreňovú zeleninu, jablká či kvalitné seno. Vždy však v množstvách a skladbe zodpovedajúcich ich potrebám.
Každý druh zároveň prijíma potravu iným spôsobom. Niektoré zvieratá, napríklad kopytníky, trávia pri krmive dlhší čas a potravu spracúvajú postupne, iné sú rýchlejšie. „Ide o prirodzené rozdiely medzi druhmi, nie o vnímanie ‚darčekov' v ľudskom zmysle,“ doplnila Dzurdzíková.
