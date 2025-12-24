  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 24.12.2025Meniny má Adam a Eva
Bratislava

Pre zvieratá v zoo je dôležitý nemenný režim aj na Štedrý deň

  • DNES - 8:16
  • Bratislava
Pre zvieratá v zoo je dôležitý nemenný režim aj na Štedrý deň

Štedrý deň v zoologickej záhrade je špeciálny najmä pre návštevníkov, ktorí môžu nahliadnuť do každodennej práce chovateľov a dozvedieť sa viac o starostlivosti o zvieratá v zimnom období.

Pre samotné zvieratá je dôležité, že ich režim zostáva nemenný. Práve to im zabezpečuje pohodu a pocit istoty. Pre TASR to uviedla Zuzana Dzurdzíková z oddelenia marketingu a vzdelávania zoo.

Pre zvieratá je Štedrý deň súčasťou ich bežnej zimnej rutiny. Starostlivosť, kŕmenie aj režim prebiehajú rovnako ako počas iných dní v roku, aby mali stabilné a pokojné prostredie,“ skonštatovala Dzurdzíková.

Darčeky v ľudskom ponímaní teda zvieratá nedostávajú, dostávajú len svoju štandardnú kŕmnu dávku prispôsobenú druhu, veku a zdravotnému stavu. Ako formu obohatenia prostredia však vo vianočnom období využíva zoo aj nepredané a nepoužité vianočné stromčeky. Z bezpečnostných dôvodov to môžu byť výhradne stromčeky, ktoré neboli použité v domácnostiach a neboli ošetrené chemickými látkami. Aj preto zoo prosí verejnosť, aby nenosila vlastné vianočné stromčeky.

Zvieratám môžeme podávať len stromčeky s jasným pôvodom a kontrolovaným stavom, aby bola zaručená ich bezpečnosť. Aj najmenší háčik po ozdobe by vedel zvieraťu veľmi ublížiť,“ zdôraznila Dzurdzíková.

U viacerých druhov bylinožravcov slúži ihličie a konáre stromčekov nielen ako spestrenie prostredia, ale aj ako doplnok potravy, ktorý podporuje prirodzené správanie pri obhrýzaní. Okrem toho majú zvieratá rady koreňovú zeleninu, jablká či kvalitné seno. Vždy však v množstvách a skladbe zodpovedajúcich ich potrebám.

Každý druh zároveň prijíma potravu iným spôsobom. Niektoré zvieratá, napríklad kopytníky, trávia pri krmive dlhší čas a potravu spracúvajú postupne, iné sú rýchlejšie. „Ide o prirodzené rozdiely medzi druhmi, nie o vnímanie ‚darčekov' v ľudskom zmysle,“ doplnila Dzurdzíková.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Čo si pustiť k štedrej večeri? Najkrajšie slovenské a svetové koledy

Čo si pustiť k štedrej večeri? Najkrajšie slovenské a svetové koledy

DNES - 7:55Zaujímavosti

Vôňa ihličia, chuť medovníkov a blikajúce svetielka. To všetko tvorí telo Vianoc, ale ich dušou je hudba.

Vianočné vinše 2025: Veľký prehľad najkrajších vianočných prianí

Vianočné vinše 2025: Veľký prehľad najkrajších vianočných prianí

VČERA - 6:51Zaujímavosti

Hľadáte tie správne slová, ktorými by ste počas sviatkov potešili svojich blízkych, no múza vás práve opustila?

Spevák Barry Manilow oznámil, že na pľúcach má ložisko rakoviny

Spevák Barry Manilow oznámil, že na pľúcach má ložisko rakoviny

20:08 22.12.2025Zaujímavosti

Barry Manilow má rakovinu pľúc a pre operáciu musí zmeniť termíny svojich januárových koncertov.

Dagmara nikdy nesedí v ústraní

Dagmara nikdy nesedí v ústraní

6:38 20.12.2025Zaujímavosti

Dagmara sa rada prezentuje.

Vosveteit.sk
Kde doma umiestniť Wi-Fi router, aby signál fungoval v každej izbe? Toto o šírení signálu veľa ľudí netušíKde doma umiestniť Wi-Fi router, aby signál fungoval v každej izbe? Toto o šírení signálu veľa ľudí netuší
Vedci našli spôsob, ako reštartovať imunitný systém. Telo sa správalo, akoby bolo mladšieVedci našli spôsob, ako reštartovať imunitný systém. Telo sa správalo, akoby bolo mladšie
Rusko pripravuje zbraň, ktorá by mohla odrezať NATO od prístupu na obežnú dráhu ZemeRusko pripravuje zbraň, ktorá by mohla odrezať NATO od prístupu na obežnú dráhu Zeme
Nová štúdia narúša obraz chrabrého rímskeho vojaka: Veľa z nich, ktorí hliadkovali na Hadriánovom múre, malo parazityNová štúdia narúša obraz chrabrého rímskeho vojaka: Veľa z nich, ktorí hliadkovali na Hadriánovom múre, malo parazity
Používatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google SprávPoužívatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google Správ
Zabudni na kľúče. WELOCK smart lock U71 a Touca51 Pro menia spôsob, ako ľudia zamykajú domZabudni na kľúče. WELOCK smart lock U71 a Touca51 Pro menia spôsob, ako ľudia zamykajú dom
Depresia zamyká mozog do jedného kruhu. Jedna dávka tejto látky dokáže človeka vytrhnúť z kolotoča negatívnych myšlienokDepresia zamyká mozog do jedného kruhu. Jedna dávka tejto látky dokáže človeka vytrhnúť z kolotoča negatívnych myšlienok
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
Vianoce už klopú na dvere! Tieto filmové a seriálové novinky pribudnú na Netflix medzi sviatkamiVianoce už klopú na dvere! Tieto filmové a seriálové novinky pribudnú na Netflix medzi sviatkami
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP