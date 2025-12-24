  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 24.12.2025Meniny má Adam a Eva
Bratislava

Čo si pustiť k štedrej večeri? Najkrajšie slovenské a svetové koledy

  • DNES - 7:55
  • Bratislava
Čo si pustiť k štedrej večeri? Najkrajšie slovenské a svetové koledy

Vôňa ihličia, chuť medovníkov a blikajúce svetielka. To všetko tvorí telo Vianoc, ale ich dušou je hudba.

Kým na Slovensku sa stále vraciame k tónom, ktoré zneli v dreveniciach našich predkov, svetovému éteru vládnu popové legendy. Poďme sa pozrieť na playlist, bez ktorého by Štedrý večer nebol kompletný.

Slovenské Vianoce: Návrat ku koreňom

Slovenské koledy nie sú len piesne. Sú to modlitby a priania zabalené do melódie. Vznikali v chudobných pomeroch, na salašoch a v kostoloch, no nesú v sebe bohatstvo, ktoré sa nedá kúpiť - pokoj a nádej.

Tichá noc

Hoci má rakúsky pôvod, Tichá noc zľudovela natoľko, že ju považujeme za svoju. Je to moment, keď sa svet na chvíľu zastaví. Zvyčajne znie tesne pred rozbaľovaním darčekov alebo na polnočnej omši pri zhasnutých svetlách.

Narodil sa Kristus Pán

Toto je hymna slovenských Vianoc. Vznešená, oslavná a plná sily. Spieva sa v kostoloch po celom Slovensku a pre mnohých je práve prvý tón tejto koledy signálom, že Vianoce skutočne začali.

Do hory, do lesa, valasi

Slovensko je krajinou pastierov a táto koleda je toho najlepším dôkazom. Je dynamická, veselá a plná energie. Rozpráva príbeh o tom, ako aj tí najjednoduchší ľudia bežali privítať malého Ježiška.

Šťastie, zdravie, pokoj svätý

Koleda, ktorá plnila funkciu „vinšovačky“. Koledníci chodili od domu k domu a touto piesňou priali gazdom hojnosť. Dnes nám pripomína, že to najdôležitejšie pod stromčekom nie sú nové mobily, ale zdravie a rodina.

Každý deň budú vraj Vianoce

Lojzo a Miro Žbirka - Každý deň budú vraj Vianoce

Čo znie svetom: Hity, ktoré pozná každý

Kým doma spievame o jasličkách, v rádiách a nákupných centrách vládne iná energia. Západná kultúra nám priniesla Vianoce plné rolničiek, snehu a romantickej lásky. Tieto tri skladby sú absolútnym pilierom moderných Vianoc.

Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You

Je to oficiálna kráľovná vianočných rebríčkov. Len čo zaznie prvý cinkot v úvode, viete, že je december. Mariah Carey vytvorila nadčasový hit, ktorý je nákazlivo veselý a roztancuje aj toho najväčšieho vianočného skeptika.

Wham! - Last Christmas

Vianoce sú aj časom nostalgie a spomienok na staré lásky. George Michael a jeho skupina Wham! dali svetu baladu Last Christmas, ktorá je síce smutná, ale jej melódia je taká ikonická, že si ju pospevujeme už desaťročia.

Frank Sinatra - Let It Snow!

Ak existuje hlas, ktorý znie ako horúca čokoláda pri krbe, je to Frank Sinatra. Jeho swingová klasika Let It Snow! prináša atmosféru starého Hollywoodu, elegancie a pohody, ktorú si chceme dopriať každý rok.

Zdroj: Info.sk
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pre zvieratá v zoo je dôležitý nemenný režim aj na Štedrý deň

Pre zvieratá v zoo je dôležitý nemenný režim aj na Štedrý deň

DNES - 8:16Zaujímavosti

Štedrý deň v zoologickej záhrade je špeciálny najmä pre návštevníkov, ktorí môžu nahliadnuť do každodennej práce chovateľov a dozvedieť sa viac o starostlivosti o zvieratá v zimnom období.

Vianočné vinše 2025: Veľký prehľad najkrajších vianočných prianí

Vianočné vinše 2025: Veľký prehľad najkrajších vianočných prianí

VČERA - 6:51Zaujímavosti

Hľadáte tie správne slová, ktorými by ste počas sviatkov potešili svojich blízkych, no múza vás práve opustila?

Spevák Barry Manilow oznámil, že na pľúcach má ložisko rakoviny

Spevák Barry Manilow oznámil, že na pľúcach má ložisko rakoviny

20:08 22.12.2025Zaujímavosti

Barry Manilow má rakovinu pľúc a pre operáciu musí zmeniť termíny svojich januárových koncertov.

Dagmara nikdy nesedí v ústraní

Dagmara nikdy nesedí v ústraní

6:38 20.12.2025Zaujímavosti

Dagmara sa rada prezentuje.

Vosveteit.sk
Kde doma umiestniť Wi-Fi router, aby signál fungoval v každej izbe? Toto o šírení signálu veľa ľudí netušíKde doma umiestniť Wi-Fi router, aby signál fungoval v každej izbe? Toto o šírení signálu veľa ľudí netuší
Vedci našli spôsob, ako reštartovať imunitný systém. Telo sa správalo, akoby bolo mladšieVedci našli spôsob, ako reštartovať imunitný systém. Telo sa správalo, akoby bolo mladšie
Rusko pripravuje zbraň, ktorá by mohla odrezať NATO od prístupu na obežnú dráhu ZemeRusko pripravuje zbraň, ktorá by mohla odrezať NATO od prístupu na obežnú dráhu Zeme
Nová štúdia narúša obraz chrabrého rímskeho vojaka: Veľa z nich, ktorí hliadkovali na Hadriánovom múre, malo parazityNová štúdia narúša obraz chrabrého rímskeho vojaka: Veľa z nich, ktorí hliadkovali na Hadriánovom múre, malo parazity
Používatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google SprávPoužívatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google Správ
Zabudni na kľúče. WELOCK smart lock U71 a Touca51 Pro menia spôsob, ako ľudia zamykajú domZabudni na kľúče. WELOCK smart lock U71 a Touca51 Pro menia spôsob, ako ľudia zamykajú dom
Depresia zamyká mozog do jedného kruhu. Jedna dávka tejto látky dokáže človeka vytrhnúť z kolotoča negatívnych myšlienokDepresia zamyká mozog do jedného kruhu. Jedna dávka tejto látky dokáže človeka vytrhnúť z kolotoča negatívnych myšlienok
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
Vianoce už klopú na dvere! Tieto filmové a seriálové novinky pribudnú na Netflix medzi sviatkamiVianoce už klopú na dvere! Tieto filmové a seriálové novinky pribudnú na Netflix medzi sviatkami
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP