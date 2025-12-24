Čo si pustiť k štedrej večeri? Najkrajšie slovenské a svetové koledy
Vôňa ihličia, chuť medovníkov a blikajúce svetielka. To všetko tvorí telo Vianoc, ale ich dušou je hudba.
Kým na Slovensku sa stále vraciame k tónom, ktoré zneli v dreveniciach našich predkov, svetovému éteru vládnu popové legendy. Poďme sa pozrieť na playlist, bez ktorého by Štedrý večer nebol kompletný.
Slovenské Vianoce: Návrat ku koreňom
Slovenské koledy nie sú len piesne. Sú to modlitby a priania zabalené do melódie. Vznikali v chudobných pomeroch, na salašoch a v kostoloch, no nesú v sebe bohatstvo, ktoré sa nedá kúpiť - pokoj a nádej.
Tichá noc
Hoci má rakúsky pôvod, Tichá noc zľudovela natoľko, že ju považujeme za svoju. Je to moment, keď sa svet na chvíľu zastaví. Zvyčajne znie tesne pred rozbaľovaním darčekov alebo na polnočnej omši pri zhasnutých svetlách.
Narodil sa Kristus Pán
Toto je hymna slovenských Vianoc. Vznešená, oslavná a plná sily. Spieva sa v kostoloch po celom Slovensku a pre mnohých je práve prvý tón tejto koledy signálom, že Vianoce skutočne začali.
Do hory, do lesa, valasi
Slovensko je krajinou pastierov a táto koleda je toho najlepším dôkazom. Je dynamická, veselá a plná energie. Rozpráva príbeh o tom, ako aj tí najjednoduchší ľudia bežali privítať malého Ježiška.
Šťastie, zdravie, pokoj svätý
Koleda, ktorá plnila funkciu „vinšovačky“. Koledníci chodili od domu k domu a touto piesňou priali gazdom hojnosť. Dnes nám pripomína, že to najdôležitejšie pod stromčekom nie sú nové mobily, ale zdravie a rodina.
Každý deň budú vraj Vianoce
Lojzo a Miro Žbirka - Každý deň budú vraj Vianoce
Čo znie svetom: Hity, ktoré pozná každý
Kým doma spievame o jasličkách, v rádiách a nákupných centrách vládne iná energia. Západná kultúra nám priniesla Vianoce plné rolničiek, snehu a romantickej lásky. Tieto tri skladby sú absolútnym pilierom moderných Vianoc.
Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You
Je to oficiálna kráľovná vianočných rebríčkov. Len čo zaznie prvý cinkot v úvode, viete, že je december. Mariah Carey vytvorila nadčasový hit, ktorý je nákazlivo veselý a roztancuje aj toho najväčšieho vianočného skeptika.
Wham! - Last Christmas
Vianoce sú aj časom nostalgie a spomienok na staré lásky. George Michael a jeho skupina Wham! dali svetu baladu Last Christmas, ktorá je síce smutná, ale jej melódia je taká ikonická, že si ju pospevujeme už desaťročia.
Frank Sinatra - Let It Snow!
Ak existuje hlas, ktorý znie ako horúca čokoláda pri krbe, je to Frank Sinatra. Jeho swingová klasika Let It Snow! prináša atmosféru starého Hollywoodu, elegancie a pohody, ktorú si chceme dopriať každý rok.
