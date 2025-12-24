Počas Vianoc si treba ustriehnuť alkohol a obmedziť množstvo koláčov
Počas sviatkov si treba ustriehnuť popíjanie, alkohol je zdrojom nadbytočnej energie a telu nedodáva výživné látky, vitamíny ani minerálne látky.
Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s odporúčaniami na zdravšie sviatočné stolovanie.
„Alkohol navyše vyvoláva chuť na kalorické pokrmy v podobe ťažších mastných jedál, sladkostí či slaných pochutín,“ uviedli hygienici. Zároveň odporúčajú počas sviatkov obmedziť množstvo pripravených sladkostí. Menej druhov vianočných koláčov podľa odborníkov znamená aj menej pokušení v domácnosti.
Ťažké krémové zákusky radia nahradiť ľahšími alternatívami, napríklad ovocnými, tvarohovými, makovými či orechovými. Namiesto bielej múky je vhodné podľa nich uprednostniť celozrnnú, ktorá má vyšší obsah vlákniny a živín. „Jedným z dezertov môže byť aj ovocný šalát z čerstvého ovocia,“ poradili.
Pri pečení hygienici odporúčajú znížiť množstvo cukru oproti bežným receptom alebo ho čiastočne nahradiť medom či prirodzene sušeným ovocím. Ak recept už obsahuje suroviny s prirodzeným obsahom cukru, ako sú jablká, piškóty alebo čokoládová poleva, množstvo pridaného cukru je podľa ÚVZ vhodné ešte viac obmedziť. „Keď jete sladký koláč, nezapíjajte ho sladeným nápojom. Uprednostnite radšej nesladenú kávu, čaj alebo iný nesladený nápoj,“ dodal.
ÚVZ upozornil aj na spôsob prípravy jedál. Jemné pečivo by sa nemalo piecť do tmavohneda, postačí zlatistý odtieň. „Do cesta pridajte surové, nie opražené orechy a semienka. Znížite tak tvorbu akrylamidu, chemickej látky, ktorá sa tvorí najmä v potravinách s obsahom škrobu pri vyšších teplotách pečenia,“ radia hygienici. Zároveň odporúčajú uprednostniť nesolené orechy a mliečnu čokoládu nahradiť kvalitnou horkou s obsahom kakaa vyšším ako 70 percent.
Dôležité je podľa odborníkov aj načasovanie konzumácie sladkostí. Koláče je vhodnejšie zaradiť skôr počas dňa, keď má organizmus viac priestoru na ich energetické využitie. Pri varení a dochucovaní jedál ÚVZ odporúča menej soliť a soľ nahrádzať bylinkami, sušenou zeleninou alebo koreninami. V niektorých receptoch možno podľa hygienikov nahradiť majonézu bielym jogurtom.
