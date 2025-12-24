  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 24.12.2025Meniny má Adam a Eva
Bratislava

Počas Vianoc si treba ustriehnuť alkohol a obmedziť množstvo koláčov

  • DNES - 7:37
  • Bratislava
Počas Vianoc si treba ustriehnuť alkohol a obmedziť množstvo koláčov

Počas sviatkov si treba ustriehnuť popíjanie, alkohol je zdrojom nadbytočnej energie a telu nedodáva výživné látky, vitamíny ani minerálne látky.

Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s odporúčaniami na zdravšie sviatočné stolovanie.

Alkohol navyše vyvoláva chuť na kalorické pokrmy v podobe ťažších mastných jedál, sladkostí či slaných pochutín,“ uviedli hygienici. Zároveň odporúčajú počas sviatkov obmedziť množstvo pripravených sladkostí. Menej druhov vianočných koláčov podľa odborníkov znamená aj menej pokušení v domácnosti.

Ťažké krémové zákusky radia nahradiť ľahšími alternatívami, napríklad ovocnými, tvarohovými, makovými či orechovými. Namiesto bielej múky je vhodné podľa nich uprednostniť celozrnnú, ktorá má vyšší obsah vlákniny a živín. „Jedným z dezertov môže byť aj ovocný šalát z čerstvého ovocia,“ poradili.

Pri pečení hygienici odporúčajú znížiť množstvo cukru oproti bežným receptom alebo ho čiastočne nahradiť medom či prirodzene sušeným ovocím. Ak recept už obsahuje suroviny s prirodzeným obsahom cukru, ako sú jablká, piškóty alebo čokoládová poleva, množstvo pridaného cukru je podľa ÚVZ vhodné ešte viac obmedziť. „Keď jete sladký koláč, nezapíjajte ho sladeným nápojom. Uprednostnite radšej nesladenú kávu, čaj alebo iný nesladený nápoj,“ dodal.

ÚVZ upozornil aj na spôsob prípravy jedál. Jemné pečivo by sa nemalo piecť do tmavohneda, postačí zlatistý odtieň. „Do cesta pridajte surové, nie opražené orechy a semienka. Znížite tak tvorbu akrylamidu, chemickej látky, ktorá sa tvorí najmä v potravinách s obsahom škrobu pri vyšších teplotách pečenia,“ radia hygienici. Zároveň odporúčajú uprednostniť nesolené orechy a mliečnu čokoládu nahradiť kvalitnou horkou s obsahom kakaa vyšším ako 70 percent.

Dôležité je podľa odborníkov aj načasovanie konzumácie sladkostí. Koláče je vhodnejšie zaradiť skôr počas dňa, keď má organizmus viac priestoru na ich energetické využitie. Pri varení a dochucovaní jedál ÚVZ odporúča menej soliť a soľ nahrádzať bylinkami, sušenou zeleninou alebo koreninami. V niektorých receptoch možno podľa hygienikov nahradiť majonézu bielym jogurtom.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Kresťania začínajú v stredu sláviť Vianoce

Kresťania začínajú v stredu sláviť Vianoce

DNES - 7:02Domáce

Viac ako dve miliardy kresťanov v rôznych častiach sveta začínajú v stredu sláviť Vianoce.

Rezort spravodlivosti ocenil, že prezident podpísal novelu Trestného zákona

Rezort spravodlivosti ocenil, že prezident podpísal novelu Trestného zákona

DNES - 4:14Domáce

Ministerstvo spravodlivosti SR ocenilo, že prezident Peter Pellegrini podpísal novelu Trestného zákona. Ohradilo sa tiež voči zavádzajúcim interpretáciám o použití tzv. kajúcnikov.

Bober vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým po nehode vo Veľkých Kapušanoch

Bober vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým po nehode vo Veľkých Kapušanoch

VČERA - 20:09Domáce

Košický arcibiskup-metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým po nehode vo Veľkých Kapušanoch.

Vosveteit.sk
Kde doma umiestniť Wi-Fi router, aby signál fungoval v každej izbe? Toto o šírení signálu veľa ľudí netušíKde doma umiestniť Wi-Fi router, aby signál fungoval v každej izbe? Toto o šírení signálu veľa ľudí netuší
Vedci našli spôsob, ako reštartovať imunitný systém. Telo sa správalo, akoby bolo mladšieVedci našli spôsob, ako reštartovať imunitný systém. Telo sa správalo, akoby bolo mladšie
Rusko pripravuje zbraň, ktorá by mohla odrezať NATO od prístupu na obežnú dráhu ZemeRusko pripravuje zbraň, ktorá by mohla odrezať NATO od prístupu na obežnú dráhu Zeme
Nová štúdia narúša obraz chrabrého rímskeho vojaka: Veľa z nich, ktorí hliadkovali na Hadriánovom múre, malo parazityNová štúdia narúša obraz chrabrého rímskeho vojaka: Veľa z nich, ktorí hliadkovali na Hadriánovom múre, malo parazity
Používatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google SprávPoužívatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google Správ
Zabudni na kľúče. WELOCK smart lock U71 a Touca51 Pro menia spôsob, ako ľudia zamykajú domZabudni na kľúče. WELOCK smart lock U71 a Touca51 Pro menia spôsob, ako ľudia zamykajú dom
Depresia zamyká mozog do jedného kruhu. Jedna dávka tejto látky dokáže človeka vytrhnúť z kolotoča negatívnych myšlienokDepresia zamyká mozog do jedného kruhu. Jedna dávka tejto látky dokáže človeka vytrhnúť z kolotoča negatívnych myšlienok
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
Vianoce už klopú na dvere! Tieto filmové a seriálové novinky pribudnú na Netflix medzi sviatkamiVianoce už klopú na dvere! Tieto filmové a seriálové novinky pribudnú na Netflix medzi sviatkami
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP