Streda, 24.12.2025Meniny má Adam a Eva
Bratislava

Kresťania začínajú v stredu sláviť Vianoce

  • DNES - 7:02
  • Bratislava
Kresťania začínajú v stredu sláviť Vianoce

Viac ako dve miliardy kresťanov v rôznych častiach sveta začínajú v stredu sláviť Vianoce.

V predvečer veľkého sviatku, Narodenia Pána (25. 12.), si pripomínajú narodenie Ježiša ako chudobného dieťaťa v Betleheme, jeho vstup do dejín ľudstva, ktorému priniesol spásu.

Mnohé kresťanské rodiny na Slovensku dodržiavajú na Štedrý deň pôst ako vyjadrenie pokory a úcty malému Ježiškovi, ktorý prišiel na svet. Slávnostná štedrá večera, ktorej súčasťou bývajú oblátky s medom, diétna polievka a ryba, symbolizuje jednotu rodiny. Tá by sa pri spoločnom stole mala stretávať celý nasledujúci rok.

Katolíci slávia v stredu popoludní a večer vigíliu sviatku Narodenia Pána. Neodmysliteľnou súčasťou Štedrého večera v rímskokatolíckych kostoloch sú polnočné omše. Spievajú sa počas nich slovenské koledy a vianočné piesne vrátane svetoznámej rakúskej melódie Tichá noc, svätá noc, ktorú skomponoval v roku 1818 organista Franz Xaver Gruber v malej rakúskej dedinke. Na mnohých miestach sa konajú aj tzv. skoršie „polnočné omše“, napríklad už o 22.00 h, na ktorých sa zúčastňujú rodiny s deťmi a starší ľudia. V kostoloch a domácnostiach veriacich nechýbajú betlehemy a vyzdobené a rozžiarené vianočné stromčeky.

V gréckokatolíckej cirkvi sa nekonajú polnočné omše, ale slávi sa v neskorších večerných hodinách Veľké povečerie (asi o 22.00 h). V evanjelických chrámoch sú na Štedrý deň popoludní a večer slávnostné štedrovečerné služby Božie.

Slávnostné bohoslužby sa konajú aj v reformovanej kresťanskej cirkvi a iných kresťanských chrámoch.

Pravoslávni veriaci na Slovensku, ktorí sa riadia juliánskym kalendárom, budú sláviť Štedrý deň a Štedrý večer 6. januára 2026.

Zdroj: Info.sk, TASR
