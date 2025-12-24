Kresťania začínajú v stredu sláviť Vianoce
Viac ako dve miliardy kresťanov v rôznych častiach sveta začínajú v stredu sláviť Vianoce.
V predvečer veľkého sviatku, Narodenia Pána (25. 12.), si pripomínajú narodenie Ježiša ako chudobného dieťaťa v Betleheme, jeho vstup do dejín ľudstva, ktorému priniesol spásu.
Mnohé kresťanské rodiny na Slovensku dodržiavajú na Štedrý deň pôst ako vyjadrenie pokory a úcty malému Ježiškovi, ktorý prišiel na svet. Slávnostná štedrá večera, ktorej súčasťou bývajú oblátky s medom, diétna polievka a ryba, symbolizuje jednotu rodiny. Tá by sa pri spoločnom stole mala stretávať celý nasledujúci rok.
Katolíci slávia v stredu popoludní a večer vigíliu sviatku Narodenia Pána. Neodmysliteľnou súčasťou Štedrého večera v rímskokatolíckych kostoloch sú polnočné omše. Spievajú sa počas nich slovenské koledy a vianočné piesne vrátane svetoznámej rakúskej melódie Tichá noc, svätá noc, ktorú skomponoval v roku 1818 organista Franz Xaver Gruber v malej rakúskej dedinke. Na mnohých miestach sa konajú aj tzv. skoršie „polnočné omše“, napríklad už o 22.00 h, na ktorých sa zúčastňujú rodiny s deťmi a starší ľudia. V kostoloch a domácnostiach veriacich nechýbajú betlehemy a vyzdobené a rozžiarené vianočné stromčeky.
V gréckokatolíckej cirkvi sa nekonajú polnočné omše, ale slávi sa v neskorších večerných hodinách Veľké povečerie (asi o 22.00 h). V evanjelických chrámoch sú na Štedrý deň popoludní a večer slávnostné štedrovečerné služby Božie.
Slávnostné bohoslužby sa konajú aj v reformovanej kresťanskej cirkvi a iných kresťanských chrámoch.
Pravoslávni veriaci na Slovensku, ktorí sa riadia juliánskym kalendárom, budú sláviť Štedrý deň a Štedrý večer 6. januára 2026.
Rezort spravodlivosti ocenil, že prezident podpísal novelu Trestného zákona
Ministerstvo spravodlivosti SR ocenilo, že prezident Peter Pellegrini podpísal novelu Trestného zákona. Ohradilo sa tiež voči zavádzajúcim interpretáciám o použití tzv. kajúcnikov.
Dopravná nehoda si vyžiadala život 65-ročného vodiča
Vodič narazil do stromu.
Bober vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým po nehode vo Veľkých Kapušanoch
Košický arcibiskup-metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým po nehode vo Veľkých Kapušanoch.
SHMÚ varuje pred počasím na Štedrý deň, pre tieto okresy platí výstraha
Meteorológovia vydali výstrahu pre viaceré okresy.