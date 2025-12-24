  • Články
Pri zrejmom výbuchu v Moskve sa zranili dvaja policajti

  • DNES - 6:51
  • Moskva
Na rovnakej ulici v južnej časti Moskvy, kde začiatkom tohto týždňa zahynul ruský generál Fanil Sarvarov, bolo v noci na stredu počuť niekoľko výbuchov, informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne médiá.

Ruský Vyšetrovací výbor potvrdil, že došlo k „incidentu“, pri ktorom sa zranili dvaja dopravní policajti. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Sarvarov, ktorý viedol oddelenie operačného výcviku generálneho štábu ruskej armády, prišiel o život v pondelok na následky zranení, ktoré utrpel pri výbuchu bomby nastraženej v aute. Ruské úrady sa v tejto súvislosti zaoberajú aj možnou účasťou ukrajinských tajných služieb.

Neďaleko miesta predpokladaného atentátu na generála sa v stredu zranili najmenej dvaja policajti pri výbuchoch, ku ktorým došlo v blízkosti policajnej stanice, uviedli podľa Reuters kanály Baza a Shot. Podľa svedkov, na ktorých sa odvolali, explodovalo vozidlo.

Oblasť bola podľa záberov vysielaných v ruskej televízii uzatvorená a na mieste zasahovala početná policajná jednotka, napísala agentúra AFP. Svedkovia citovaní televíziou tvrdili, že začuli výbuch, ktorý nastal asi o 01.30 h miestneho času (23.30 h SEČ).

Vyšetrovací výbor vo vyhlásení uviedol, že v súvislosti s „incidentom“ v Moskve bolo spustené trestné stíhanie. Odborníci teraz skúmajú miesto činu s cieľom zistiť, či sa tam nachádzali výbušniny.

Zdroj: Info.sk, TASR
