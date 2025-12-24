  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 24.12.2025Meniny má Adam a Eva
Bratislava

Pri výbuchu v domove dôchodcov v Pensylvánii zahynuli najmenej dve osoby

  • DNES - 5:57
  • Washington
Pri výbuchu v domove dôchodcov v Pensylvánii zahynuli najmenej dve osoby

Najmenej dve osoby prišli v utorok o život pri výbuchu, ktorý zničil časť domova dôchodcov neďaleko mesta Filadelfia v americkom štáte Pensylvánia. Oznámil to guvernér Josh Shapiro s tým, že niekoľko ďalších ľudí je nezvestných.

Príčinou výbuchu v zariadení pre seniorov v okrese Bucks County severne od Filadelfie mohol byť podľa úradov únik plynu. Jeho zápach cítili hasiči, keď dorazili na miesto. Pri explózii došlo k zrúteniu časti prvého poschodia do suterénu, kde zostali pod troskami uväznení ľudia.

V súčasnosti sú známe najmenej dve obete. Vieme, že niekoľko osôb je stále nezvestných,“ uviedol na tlačovej konferencii Shapiro. Podľa predbežného odhadu hasičov zostáva nezvestných asi päť ľudí. Počet zranených nebol bezprostredne známy.

V domove dôchodcov došlo podľa guvernéra Pensylvánie tento mesiac k zmene majiteľov. Zariadenie navštívili pred dvoma týždňami inšpektori, ktorí sa stretli s personálom, aby vypracovali plán úpravy štandardov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Najvyšší súd USA nepovolil Trumpovi nasadiť gardistov do Chicaga

Najvyšší súd USA nepovolil Trumpovi nasadiť gardistov do Chicaga

DNES - 5:16Zahraničné

Najvyšší súd USA v utorok odmietol povoliť prezidentovi Donaldovi Trumpovi nasadiť príslušníkov Národnej gardy do oblasti mesta Chicago.

Zápasníka Vémolu obvinili z drogovej činnosti, píšu médiá

Zápasníka Vémolu obvinili z drogovej činnosti, píšu médiá

DNES - 4:39Zahraničné

Česká polícia v utorok večer obvinila z obzvlášť závažnej organizovanej činnosti spojenej s drogami troch mužov zadržaných počas razie v Prahe a Stredočeskom kraji.

Pápež Lev XIV. vyzýva na celosvetové prímerie v deň sviatku Božieho narodenia

Pápež Lev XIV. vyzýva na celosvetové prímerie v deň sviatku Božieho narodenia

VČERA - 22:20Zahraničné

Vyjadril súčasne smútok v súvislosti s tým, že Rusko nesúhlasilo s vianočným prímerím vo vojne, ktorú už takmer štyri roky vedie proti Ukrajine.

Gretu Thunbergovú po zadržaní v Londýne prepustili na kauciu

Gretu Thunbergovú po zadržaní v Londýne prepustili na kauciu

VČERA - 21:38Zahraničné

Švédsku aktivistku Gretu Thunbergovú v utorok po niekoľkých hodinách prepustili z väzby, kam sa dostala za podporu aktivistickej skupiny, ktorá je v Británii zaradená medzi teroristické formácie.

Vosveteit.sk
Vedci našli spôsob, ako reštartovať imunitný systém. Telo sa správalo, akoby bolo mladšieVedci našli spôsob, ako reštartovať imunitný systém. Telo sa správalo, akoby bolo mladšie
Rusko pripravuje zbraň, ktorá by mohla odrezať NATO od prístupu na obežnú dráhu ZemeRusko pripravuje zbraň, ktorá by mohla odrezať NATO od prístupu na obežnú dráhu Zeme
Nová štúdia narúša obraz chrabrého rímskeho vojaka: Veľa z nich, ktorí hliadkovali na Hadriánovom múre, malo parazityNová štúdia narúša obraz chrabrého rímskeho vojaka: Veľa z nich, ktorí hliadkovali na Hadriánovom múre, malo parazity
Používatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google SprávPoužívatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google Správ
Zabudni na kľúče. WELOCK smart lock U71 a Touca51 Pro menia spôsob, ako ľudia zamykajú domZabudni na kľúče. WELOCK smart lock U71 a Touca51 Pro menia spôsob, ako ľudia zamykajú dom
Depresia zamyká mozog do jedného kruhu. Jedna dávka tejto látky dokáže človeka vytrhnúť z kolotoča negatívnych myšlienokDepresia zamyká mozog do jedného kruhu. Jedna dávka tejto látky dokáže človeka vytrhnúť z kolotoča negatívnych myšlienok
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
Vianoce už klopú na dvere! Tieto filmové a seriálové novinky pribudnú na Netflix medzi sviatkamiVianoce už klopú na dvere! Tieto filmové a seriálové novinky pribudnú na Netflix medzi sviatkami
Nový vírus Wonderland útočí na Android telefóny. Stačí nevinná správa od známeho a hacker ovládne tvoj mobilNový vírus Wonderland útočí na Android telefóny. Stačí nevinná správa od známeho a hacker ovládne tvoj mobil
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP