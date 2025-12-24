  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 24.12.2025Meniny má Adam a Eva
Bratislava

Zápasníka Vémolu obvinili z drogovej činnosti, píšu médiá

  • DNES - 4:39
  • Praha
Zápasníka Vémolu obvinili z drogovej činnosti, píšu médiá

Česká polícia v utorok večer obvinila z obzvlášť závažnej organizovanej činnosti spojenej s drogami troch mužov zadržaných počas razie v Prahe a Stredočeskom kraji.

Podľa informácií portálu Novinky a serveru iDNES.cz je medzi nimi aj zápasník Karel Vémola, píše TASR.

V dome Vémolu v obci Měchenice pri Prahe v utorok dopoludnia zasahovali českí policajti a colníci. Polícia zadržala dve osoby v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou v Prahe a ďalšiu osobu v Stredočeskom kraji. Zadržaným je okrem Vémolu podľa Noviniek aj Antonín Beck, otec rovnomenného zápasníka.

Všetci traja dnes zadržaní muži boli večer obvinení z obzvlášť závažnej organizovanej drogovej činnosti v medzinárodnom meradle,“ uviedla v utorok večer pre Novinky hovorkyňa Národnej protidrogovej centrály Lucie Šmoldasová.

Proti zadržaným bolo podľa nej začaté trestné stíhanie za nelegálnu výrobu a iné nakladanie nakladanie s omamnými a psychotropnými látkami. Ide o štvrtý, najprísnenejší možný odsek trestného zákona, uviedli Novinky. Mužom podľa portálu hrozí v prípade uznania viny trest odňatia slobody v dĺžke od desať do 18 rokov.

Hovorkyňa polície nateraz neuviedla, čoho presne sa mala trojica dopustiť a aké drogy sa týkajú ich údajnej trestnej činnosti. Zverejnené nebolo ani to, v ktorých ďalších krajinách sa organizovaná trestná činnosť odohrávala, doplnili Novinky.

Vémola, ktorý sa venuje zmiešaným bojovým umeniam (MMA), bol v minulosti v Británii odsúdený za drogový delikt. V utorok mal nastúpiť do nemocnice na operačný zákrok súvisiaci s akútnym zápalom čeľuste.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pri výbuchu v domove dôchodcov v Pensylvánii zahynuli najmenej dve osoby

Pri výbuchu v domove dôchodcov v Pensylvánii zahynuli najmenej dve osoby

DNES - 5:57Zahraničné

Najmenej dve osoby prišli v utorok o život pri výbuchu, ktorý zničil časť domova dôchodcov neďaleko mesta Filadelfia v americkom štáte Pensylvánia.

Najvyšší súd USA nepovolil Trumpovi nasadiť gardistov do Chicaga

Najvyšší súd USA nepovolil Trumpovi nasadiť gardistov do Chicaga

DNES - 5:16Zahraničné

Najvyšší súd USA v utorok odmietol povoliť prezidentovi Donaldovi Trumpovi nasadiť príslušníkov Národnej gardy do oblasti mesta Chicago.

Pápež Lev XIV. vyzýva na celosvetové prímerie v deň sviatku Božieho narodenia

Pápež Lev XIV. vyzýva na celosvetové prímerie v deň sviatku Božieho narodenia

VČERA - 22:20Zahraničné

Vyjadril súčasne smútok v súvislosti s tým, že Rusko nesúhlasilo s vianočným prímerím vo vojne, ktorú už takmer štyri roky vedie proti Ukrajine.

Gretu Thunbergovú po zadržaní v Londýne prepustili na kauciu

Gretu Thunbergovú po zadržaní v Londýne prepustili na kauciu

VČERA - 21:38Zahraničné

Švédsku aktivistku Gretu Thunbergovú v utorok po niekoľkých hodinách prepustili z väzby, kam sa dostala za podporu aktivistickej skupiny, ktorá je v Británii zaradená medzi teroristické formácie.

Vosveteit.sk
Vedci našli spôsob, ako reštartovať imunitný systém. Telo sa správalo, akoby bolo mladšieVedci našli spôsob, ako reštartovať imunitný systém. Telo sa správalo, akoby bolo mladšie
Rusko pripravuje zbraň, ktorá by mohla odrezať NATO od prístupu na obežnú dráhu ZemeRusko pripravuje zbraň, ktorá by mohla odrezať NATO od prístupu na obežnú dráhu Zeme
Nová štúdia narúša obraz chrabrého rímskeho vojaka: Veľa z nich, ktorí hliadkovali na Hadriánovom múre, malo parazityNová štúdia narúša obraz chrabrého rímskeho vojaka: Veľa z nich, ktorí hliadkovali na Hadriánovom múre, malo parazity
Používatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google SprávPoužívatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google Správ
Zabudni na kľúče. WELOCK smart lock U71 a Touca51 Pro menia spôsob, ako ľudia zamykajú domZabudni na kľúče. WELOCK smart lock U71 a Touca51 Pro menia spôsob, ako ľudia zamykajú dom
Depresia zamyká mozog do jedného kruhu. Jedna dávka tejto látky dokáže človeka vytrhnúť z kolotoča negatívnych myšlienokDepresia zamyká mozog do jedného kruhu. Jedna dávka tejto látky dokáže človeka vytrhnúť z kolotoča negatívnych myšlienok
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
Vianoce už klopú na dvere! Tieto filmové a seriálové novinky pribudnú na Netflix medzi sviatkamiVianoce už klopú na dvere! Tieto filmové a seriálové novinky pribudnú na Netflix medzi sviatkami
Nový vírus Wonderland útočí na Android telefóny. Stačí nevinná správa od známeho a hacker ovládne tvoj mobilNový vírus Wonderland útočí na Android telefóny. Stačí nevinná správa od známeho a hacker ovládne tvoj mobil
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP