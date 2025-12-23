Pápež Lev XIV. vyzýva na celosvetové prímerie v deň sviatku Božieho narodenia
- DNES - 22:20
- Castel Gandolfo
Pápež Lev XIV. v utorok vyzval na celosvetové prímerie na sviatok Božieho narodenia (25. decembra). Vyjadril súčasne smútok v súvislosti s tým, že Rusko nesúhlasilo s vianočným prímerím vo vojne, ktorú už takmer štyri roky vedie proti Ukrajine.
Lev XIV. priznal, že „medzi vecami, ktoré mi v týchto dňoch spôsobujú veľkú bolesť, je fakt, že Rusko podľa všetkého odmietlo žiadosť o vianočné prímerie“.
Pred novinármi zhromaždenými pred pápežskou rezidenciou v Castel Gandolfe neďaleko Ríma pápež zopakoval svoju výzvu adresovanú „všetkým ľuďom dobrej vôle, aby aspoň počas Sviatku narodenia Spasiteľa rešpektovali jeden deň pokoja. Aby bolo 24 hodín, jeden deň mieru na celom svete.“
Rusko napadlo Ukrajinu vo februári 2022 a opakovane odmietlo výzvy na prímerie s tým, že by to Ukrajine poskytlo vojenskú výhodu.
Pápež sa začiatkom decembra stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Na otázku, či prijme Zelenského pozvanie na návštevu Ukrajiny, Lev XIV. neskôr odpovedal: „Dúfam, že áno“, pričom upozornil, že nie je možné povedať, kedy by sa takáto cesta mohla uskutočniť.
Lev XIV. tiež povedal, že snaha o mier na Ukrajine bez európskej diplomatickej angažovanosti je „nereálna“, a varoval, že navrhovaný mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa môže vyvolať „obrovskú zmenu“ v transatlantickej aliancii.
Na rokovaniach, ktorých cieľom je dosiahnuť koniec vojny na Ukrajine, nebol zatiaľ dosiahnutý zásadný prelom. Ich posledné kolo sa konalo minulý víkend v Miami na Floride, kde americké tímy separátne rokovali s vyjednávačmi z Ruska aj z Ukrajiny.
Medzičasom ruská armáda pred Vianocami zintenzívnila útoky na Ukrajinu, kde v utorok v dôsledku ostreľovania objektov energetickej infraštruktúry zostali bez elektriny desaťtisíce ľudí. Tieto dronové útoky si súčasne vyžiadali životy troch civilistov. Okrem toho ukrajinská armáda sa po ťažkých bojoch s ruskými jednotkami stiahla z mesta Siversk v Doneckej oblasti, kde má Rusko značnú prevahu v ľudskej sile a technike a pokračuje v ofenzíve.
