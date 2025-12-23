  • Články
Dopravná nehoda si vyžiadala život 65-ročného vodiča

  • DNES - 22:19
  • Bardejov
Dopravná nehoda si vyžiadala život 65-ročného vodiča

Vodič narazil do stromu.

Život 65-ročného vodiča si vyžiadala dopravná nehoda osobného auta, ku ktorej došlo v utorok krátko po 19.00 h pri odbočke na Bardejovskej kúpele. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Ako uvádza, vodič narazil do stromu a aj napriek snahe záchranárov svojím zraneniam podľahol.

Polícia nehodu dokumentuje, na mieste sú záchranné zložky. Cesta v tomto úseku je obmedzená v jednom jazdnom pruhu v smere do kúpeľov. Presná príčina a okolnosti nehody budú predmetom vyšetrovania.

Polícia žiada vodičov, aby rešpektovali pokyny policajtov, ktorí na mieste riadia premávku.

Zdroj: Info.sk, TASR
