Utorok, 23.12.2025
Gretu Thunbergovú po zadržaní v Londýne prepustili na kauciu

  • DNES - 21:38
  • Londýn
Gretu Thunbergovú po zadržaní v Londýne prepustili na kauciu

Švédsku aktivistku Gretu Thunbergovú v utorok po niekoľkých hodinách prepustili z väzby, kam sa dostala za podporu aktivistickej skupiny, ktorá je v Británii zaradená medzi teroristické formácie. Londýnska polícia doplnila, že Thunbergová bola prepustená na kauciu, informovala agentúra AFP, píše TASR.

Polícia predtým uviedla, že zadržané boli aj ďalšie dve osoby, ktoré sú podozrivé z poškodzovania cudzieho majetku. Hovorca polície potvrdil, že 22-ročná Thunbergová bola zadržaná za vystavenie transparentu na podporu zakázanej organizácie Palestine Action.

Demonštrácia v Londýne sa konala na znak solidarity s ôsmimi členmi skupiny Palestine Action, ktorí držia hladovku. Aktivisti vo veku od 20 do 31 rokov sú v súčasnosti vo väzbe a čakajú na súdny proces za činy spáchané v mene tejto organizácie.

Palestine Action bola začiatkom júla po sérii vandalských činov zaradená na zoznam organizácií považovaných v Spojenom kráľovstve za teroristické. Spoluzakladateľka skupiny Huda Ammoriová toto rozhodnutie napadla na súde. Zákaz organizácie kritizovali viaceré ľudskoprávne organizácie, Rada Európy aj vysoký komisár OSN pre ľudské práva.

Podpora zakázanej organizácie je v Británii trestným činom, za ktorý hrozí až šesťmesačný trest odňatia slobody.

Podľa iniciatívy Defend Our Juries bolo počas desiatkok demonštrácií na podporu Palestine Action zadržaných viac ako 2000 ľudí. Thunbergová je prvou medzinárodne známou osobnosťou, ktorú v tejto súvislosti zadržali.

Zdroj: Info.sk, TASR
