  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 23.12.2025Meniny má Nadežda
Bratislava

Hrdinstvo v pražskom metre: Cestujúci pohotovo zachránili dievča

  • DNES - 21:30
  • Praha
Hrdinstvo v pražskom metre: Cestujúci pohotovo zachránili dievča

Dievčina chcela v metre ukončiť svoj život.

Obrovskú duchaprítomnosť a odvahu preukázali ľudia na nástupišti pražského metra. V stanici Kobylisy spoločnými silami zabránili tragédii a zachránili život mladému dievčaťu, ktoré sa v zúfalstve rozhodlo pre fatálny krok.

K dramatickej situácii došlo priamo v koľajisku metra, kam dievča úmyselne vstúpilo s cieľom ukončiť svoj život. Svedkovia udalosti však nezostali nečinní a okamžite zareagovali, čím zabránili prichádzajúcemu nešťastiu.

Počas záchrannej akcie spolupracovali viacerí neznámi hrdinovia. Dvaja cestujúci si okamžite uvedomili hroziace nebezpečenstvo a rozbehli sa aktivovať núdzové tlačidlo, ktorým sa zastavuje premávka vlakov v tuneli. Súčasne s tým ďalší muž neváhal riskovať vlastnú bezpečnosť, skočil do koľajiska a za pomoci ostatných ľudí na nástupišti vytiahol dievča späť do bezpečia.

Polícia vyzdvihla reakciu verejnosti, ktorá neostala ľahostajná. „Poďakovanie patrí ľuďom, ktorým nebol ľahostajný osud dievčaťa... Ďakujeme všetkým, ktorí sa do záchrannej akcie zapojili, aktivovali tlačidlom núdzový systém a vytiahli ženu z koľajiska. Zachránili jej tak život,“ uviedol hovorca pražskej polície Jan Daněk.

Dievča si následne prevzali do starostlivosti privolaní záchranári.

Ak sa vy alebo niekto vo vašom okolí nachádza v krízovej situácii, pomoc existuje. Obráťte sa na odborníkov:

Linka dôvery Nezábudka: 0800 800 566 (nonstop a bezplatne)
IPčko.sk: Krízová linka pomoci IPčko: 0800 500 333, Internetová poradňa pre mladých IPcko.sk (chatová a e-mailová poradňa)
Linka detskej istoty: 116 111
Zdroj: Info.sk, policie.gov.cz
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pápež Lev XIV. vyzýva na celosvetové prímerie v deň sviatku Božieho narodenia

Pápež Lev XIV. vyzýva na celosvetové prímerie v deň sviatku Božieho narodenia

DNES - 22:20Zahraničné

Vyjadril súčasne smútok v súvislosti s tým, že Rusko nesúhlasilo s vianočným prímerím vo vojne, ktorú už takmer štyri roky vedie proti Ukrajine.

Gretu Thunbergovú po zadržaní v Londýne prepustili na kauciu

Gretu Thunbergovú po zadržaní v Londýne prepustili na kauciu

DNES - 21:38Zahraničné

Švédsku aktivistku Gretu Thunbergovú v utorok po niekoľkých hodinách prepustili z väzby, kam sa dostala za podporu aktivistickej skupiny, ktorá je v Británii zaradená medzi teroristické formácie.

Vo veku 27 rokov náhle zomrel majster Európy Sivert Guttorm Bakken

Vo veku 27 rokov náhle zomrel majster Európy Sivert Guttorm Bakken

DNES - 20:30Zahraničné

Podľa Christiansena bol stelesnením odhodlania.

Putin odvolal z Prahy veľvyslanca Zmejevského, nahradí ho Ponomarjovová

Putin odvolal z Prahy veľvyslanca Zmejevského, nahradí ho Ponomarjovová

DNES - 19:47Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin v utorok odvolal veľvyslanca Ruskej federácie v Českej republike Alexandra Zmejevského.

Vosveteit.sk
Vedci našli spôsob, ako reštartovať imunitný systém. Telo sa správalo, akoby bolo mladšieVedci našli spôsob, ako reštartovať imunitný systém. Telo sa správalo, akoby bolo mladšie
Rusko pripravuje zbraň, ktorá by mohla odrezať NATO od prístupu na obežnú dráhu ZemeRusko pripravuje zbraň, ktorá by mohla odrezať NATO od prístupu na obežnú dráhu Zeme
Nová štúdia narúša obraz chrabrého rímskeho vojaka: Veľa z nich, ktorí hliadkovali na Hadriánovom múre, malo parazityNová štúdia narúša obraz chrabrého rímskeho vojaka: Veľa z nich, ktorí hliadkovali na Hadriánovom múre, malo parazity
Používatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google SprávPoužívatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google Správ
Zabudni na kľúče. WELOCK smart lock U71 a Touca51 Pro menia spôsob, ako ľudia zamykajú domZabudni na kľúče. WELOCK smart lock U71 a Touca51 Pro menia spôsob, ako ľudia zamykajú dom
Depresia zamyká mozog do jedného kruhu. Jedna dávka tejto látky dokáže človeka vytrhnúť z kolotoča negatívnych myšlienokDepresia zamyká mozog do jedného kruhu. Jedna dávka tejto látky dokáže človeka vytrhnúť z kolotoča negatívnych myšlienok
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
Vianoce už klopú na dvere! Tieto filmové a seriálové novinky pribudnú na Netflix medzi sviatkamiVianoce už klopú na dvere! Tieto filmové a seriálové novinky pribudnú na Netflix medzi sviatkami
Nový vírus Wonderland útočí na Android telefóny. Stačí nevinná správa od známeho a hacker ovládne tvoj mobilNový vírus Wonderland útočí na Android telefóny. Stačí nevinná správa od známeho a hacker ovládne tvoj mobil
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP