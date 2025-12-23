Hrdinstvo v pražskom metre: Cestujúci pohotovo zachránili dievča
- DNES - 21:30
- Praha
Dievčina chcela v metre ukončiť svoj život.
Obrovskú duchaprítomnosť a odvahu preukázali ľudia na nástupišti pražského metra. V stanici Kobylisy spoločnými silami zabránili tragédii a zachránili život mladému dievčaťu, ktoré sa v zúfalstve rozhodlo pre fatálny krok.
K dramatickej situácii došlo priamo v koľajisku metra, kam dievča úmyselne vstúpilo s cieľom ukončiť svoj život. Svedkovia udalosti však nezostali nečinní a okamžite zareagovali, čím zabránili prichádzajúcemu nešťastiu.
Počas záchrannej akcie spolupracovali viacerí neznámi hrdinovia. Dvaja cestujúci si okamžite uvedomili hroziace nebezpečenstvo a rozbehli sa aktivovať núdzové tlačidlo, ktorým sa zastavuje premávka vlakov v tuneli. Súčasne s tým ďalší muž neváhal riskovať vlastnú bezpečnosť, skočil do koľajiska a za pomoci ostatných ľudí na nástupišti vytiahol dievča späť do bezpečia.
Polícia vyzdvihla reakciu verejnosti, ktorá neostala ľahostajná. „Poďakovanie patrí ľuďom, ktorým nebol ľahostajný osud dievčaťa... Ďakujeme všetkým, ktorí sa do záchrannej akcie zapojili, aktivovali tlačidlom núdzový systém a vytiahli ženu z koľajiska. Zachránili jej tak život,“ uviedol hovorca pražskej polície Jan Daněk.
Dievča si následne prevzali do starostlivosti privolaní záchranári.
Ak sa vy alebo niekto vo vašom okolí nachádza v krízovej situácii, pomoc existuje. Obráťte sa na odborníkov:
