Obchodné reťazce sťahujú z predaja obľúbenú bryndzu, obsahuje listériu
- DNES - 21:25
- Bratislava/Praha
Po konzumácii nebezpečnej bryndze hrozí listerióza.
Výrobca Agrofarma sťahuje z trhu viacero šarží bryndze, ktoré sa predávali v reťazcoch Lidl, METRO a Makro. Dôvodom je výskyt nebezpečnej baktérie.
Ak vám v chladničke leží bryndza, okamžite skontrolujte jej obal. Spoločnosť Agrofarma, spol. s r.o. Červený Kameň na základe interných kontrol zistila vo svojich výrobkoch prítomnosť baktérie Listeria monocytogenes.
Táto baktéria môže spôsobiť ochorenie listeriózu, ktorá je nebezpečná najmä pre tehotné ženy, malé deti, starších ľudí a osoby s oslabenou imunitou. Výrobca v spolupráci s obchodnými reťazcami preto okamžite pristupuje k stiahnutiu dotknutých šarží z predaja.
Týka sa to značiek Pilos, Agrofarma aj Metro Chef
Reťazec LIDL (značka Pilos) sťahuje výrobky, ktoré boli v predaji od 19. decembra 2025. Ide o:
Pilos Slovenskô Bryndza plnotučná (125 g)
- Dátum spotreby: 02.01.2026
- Šarža: L171225
Pilos Slovenskô Bryndza plnotučná v dyhe (250 g)
- Dátum spotreby: 02.01.2026 (šarže L171225 a L181225)
- Dátum spotreby: 05.01.2026 (šarža L181225)
Zákazníci môžu tieto výrobky vrátiť v ktorejkoľvek predajni Lidl. Peniaze im budú vrátené v plnej výške aj bez predloženia pokladničného bloku.
Reťazce METRO a Makro (značky Agrofarma a Metro Chef) sťahujú výrobky zakúpené v období od 19. do 22. decembra 2025. Varovanie sa týka aj veľkých balení určených pre gastronómiu:
AGROFARMA BRYNDZA 40% (125 g a 250 g)
- Šarža: L181225 / DMT: 1.1.2026
MC (Metro Chef) BRYNDZA PLNOTUČNÁ (1 kg)
- Šarža: L171225 / DMT: 1.1.2026
MC (Metro Chef) BRYNDZA PLNOTUČNÁ (3 kg)
- Šarža: L181225 / DMT: 1.1.2026
Výrobky je možné vrátiť do 1. januára 2026. Peniaze vám vrátia na základe predajného dokladu. Ak ho nemáte, na zákazníckej recepcii požiadajte o vystavenie duplikátu.
Výrobky nekonzumujte
Reťazce aj výrobca sa zákazníkom ospravedlňujú za vzniknuté nepríjemnosti. Z dôvodu ochrany zdravia spotrebiteľov je kľúčové uvedené šarže nekonzumovať a vrátiť ich na miesto predaja.
