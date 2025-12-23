Vo veku 27 rokov náhle zomrel majster Európy Sivert Guttorm Bakken
Podľa Christiansena bol stelesnením odhodlania.
Vo veku 27 rokov náhle zomrel elitný nórsky biatlonista Sivert Guttorm Bakken. Podľa agentúry AP ho našli mŕtveho na hotelovej izbe v talianskom Lavaze.
Bakken sa do zimného strediska v Južnom Tirolsku presunul z francúzskeho Annecy, kde sa ešte v nedeľu predstavil na podujatí Svetového pohára. V pretekoch s hromadným štartom skončil na 20. mieste. V Lavaze sa mal pripravovať v rámci predolympijského tréningového kempu.
Nórsky reprezentant dokázal počas svojej kariéry vyhrať štyri preteky Svetového pohára, v sezóne 2021/2022 získal malý krištáľový glóbus za preteky s hromadným štartom. V roku 2022 mu diagnostikovali myokarditídu, následne vynechal dve kompletné sezóny. Do súťažného diania sa vrátil v minulom ročníku, počas ktorého štartoval v nižšom IBU Cupe. V celkovom hodnotení skončil na druhom mieste, následne sa vrátil do nabitého nórskeho tímu vo Svetovom pohári. V aktuálnej sezóne sa po zastávkach v Östersunde, Hochfilzene a Annecy držal na 13. mieste celkového poradia so ziskom 224 bodov, pritom v Rakúsku vôbec neštartoval. V Le-Grand Bornand bol piaty v šprinte a 18. v stíhačke. Bakken bol úradujúci majster Európy v šprinte na 10 km, z ME mal aj ďalšie dve zlaté medaily v štafetách.
Správu o úmrtí Bakkena potvrdila na svojom webe aj Medzinárodná biatlonová únia (IBU). „IBU je hlboko šokovaná a zarmútená tragickou správou o náhlom úmrtí Siverta Bakkena. Sivertov návrat k biatlonu po období veľkých ťažkostí bol zdrojom obrovskej radosti pre celú biatlonovú rodinu a inšpiratívnou ukážkou jeho odolnosti a odhodlania. Jeho odchod v takom mladom veku je nepochopiteľný, ale nebude zabudnutý a navždy zostane v našich srdciach. Myšlienky IBU sú v tomto veľmi ťažkom čase so Sivertovou rodinou a priateľmi, jeho tímom a všetkými členmi nórskej biatlonovej rodiny,“ uviedol prezident IBU Olle Dahlin.
„Naše myšlienky sú v prvom rade so Sivertovou rodinou a všetkými jeho blízkymi, v Nórsku aj v zahraničí. Spolupracujeme s talianskymi úradmi na mieste,“ povedala podľa DPA Emilie Nordskarová, generálna sekretárka Nórskej biatlonovej únie.
Správa o úmrtí Bakkena šokovala jeho tímového kolegu Vetleho Sjaastada Christiansena. „Bol si späť! Na vrchole svojej formy, na vrchole najvyšších nórskych hôr a na vrchole života. Čím viac si trénoval, tým širší bol tvoj rozhľad. Bol si stelesnením odhodlania. Odpočívaj v pokoji,“ napísal na Instagrame Christiansen, ktorý v piatok zvíťazil v šprinte v Annecy.
