Utorok, 23.12.2025
Bratislava

Vo veku 27 rokov náhle zomrel majster Európy Sivert Guttorm Bakken

  DNES - 20:30
  Lavaze
Podľa Christiansena bol stelesnením odhodlania.

Vo veku 27 rokov náhle zomrel elitný nórsky biatlonista Sivert Guttorm Bakken. Podľa agentúry AP ho našli mŕtveho na hotelovej izbe v talianskom Lavaze.

Bakken sa do zimného strediska v Južnom Tirolsku presunul z francúzskeho Annecy, kde sa ešte v nedeľu predstavil na podujatí Svetového pohára. V pretekoch s hromadným štartom skončil na 20. mieste. V Lavaze sa mal pripravovať v rámci predolympijského tréningového kempu.

Nórsky reprezentant dokázal počas svojej kariéry vyhrať štyri preteky Svetového pohára, v sezóne 2021/2022 získal malý krištáľový glóbus za preteky s hromadným štartom. V roku 2022 mu diagnostikovali myokarditídu, následne vynechal dve kompletné sezóny. Do súťažného diania sa vrátil v minulom ročníku, počas ktorého štartoval v nižšom IBU Cupe. V celkovom hodnotení skončil na druhom mieste, následne sa vrátil do nabitého nórskeho tímu vo Svetovom pohári. V aktuálnej sezóne sa po zastávkach v Östersunde, Hochfilzene a Annecy držal na 13. mieste celkového poradia so ziskom 224 bodov, pritom v Rakúsku vôbec neštartoval. V Le-Grand Bornand bol piaty v šprinte a 18. v stíhačke. Bakken bol úradujúci majster Európy v šprinte na 10 km, z ME mal aj ďalšie dve zlaté medaily v štafetách.

Správu o úmrtí Bakkena potvrdila na svojom webe aj Medzinárodná biatlonová únia (IBU). „IBU je hlboko šokovaná a zarmútená tragickou správou o náhlom úmrtí Siverta Bakkena. Sivertov návrat k biatlonu po období veľkých ťažkostí bol zdrojom obrovskej radosti pre celú biatlonovú rodinu a inšpiratívnou ukážkou jeho odolnosti a odhodlania. Jeho odchod v takom mladom veku je nepochopiteľný, ale nebude zabudnutý a navždy zostane v našich srdciach. Myšlienky IBU sú v tomto veľmi ťažkom čase so Sivertovou rodinou a priateľmi, jeho tímom a všetkými členmi nórskej biatlonovej rodiny,“ uviedol prezident IBU Olle Dahlin.

Naše myšlienky sú v prvom rade so Sivertovou rodinou a všetkými jeho blízkymi, v Nórsku aj v zahraničí. Spolupracujeme s talianskymi úradmi na mieste,“ povedala podľa DPA Emilie Nordskarová, generálna sekretárka Nórskej biatlonovej únie.

Správa o úmrtí Bakkena šokovala jeho tímového kolegu Vetleho Sjaastada Christiansena. „Bol si späť! Na vrchole svojej formy, na vrchole najvyšších nórskych hôr a na vrchole života. Čím viac si trénoval, tým širší bol tvoj rozhľad. Bol si stelesnením odhodlania. Odpočívaj v pokoji,“ napísal na Instagrame Christiansen, ktorý v piatok zvíťazil v šprinte v Annecy.

Zdroj: Info.sk, TASR
