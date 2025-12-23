Bober vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým po nehode vo Veľkých Kapušanoch
Košický arcibiskup-metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Bernard Bober vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým po nehode vo Veľkých Kapušanoch. Zranenému praje skoré uzdravenie a potrebnú silu v tejto ťažkej chvíli. TASR o tom informovali z tlačovej kancelárie KBS.
„S hlbokým zármutkom som prijal správu o tragickej udalosti vo Veľkých Kapušanoch, kde pri nešťastnej udalosti prišli o život traja ľudia a ďalší človek utrpel zranenia. Toto nešťastie zasiahlo rodiny obetí, blízkych, kolegov i celé miestne spoločenstvo, osobitne v čase, keď sa pripravujeme sláviť Vianoce - sviatky pokoja a nádeje,“ uviedol Bober.
Zároveň poďakoval všetkým záchranným zložkám i dobrovoľníkom, ktorí pomáhali na mieste nešťastia. „Pozývam veriacich i všetkých ľudí dobrej vôle k modlitbám za zosnulých, za zraneného, za ich rodiny a za všetkých, ktorých táto tragédia hlboko zasiahla,“ dodal.
Pád strechy v areáli jednej z firiem vo Veľkých Kapušanoch si v utorok vyžiadal troch mŕtvych a jedného zraneného. Oznámenie o páde strechy objektu na Ulici P. O. Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch prijali hasiči v utorok po 14.00 h. Ako informovala polícia, podľa prvotných informácií tam prebiehali rekonštrukčné práce.
