  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 23.12.2025Meniny má Nadežda
Bratislava

Putin odvolal z Prahy veľvyslanca Zmejevského, nahradí ho Ponomarjovová

  • DNES - 19:47
  • Praha
Putin odvolal z Prahy veľvyslanca Zmejevského, nahradí ho Ponomarjovová

Ruský prezident Vladimir Putin v utorok odvolal veľvyslanca Ruskej federácie v Českej republike Alexandra Zmejevského. Novou veľvyslankyňou bude Anna Ponomarjovová. TASR o tom informuje podľa správy portálu Novinky.cz.

Ruská tlačová agentúra TASS zverejnila dekréty podpísané Putinom o odvolaní Zmejevského a vymenovaní Ponomarjovovej, datované v utorok 23. decembra.

Zmejevskij bol ruským veľvyslancom v ČR od februára 2016. Koncom 90. rokov 20. storočia bol zástupcom stáleho predstaviteľa Ruskej federácie pri Organizácii Spojených národov v New Yorku. Neskôr bol vymenovaný za stáleho predstaviteľa Ruska pri medzinárodných organizáciách vo Viedni, informuje ruský denník Kommersant. Pôsobil aj ako Putinov poradca pre otázky medzinárodnej spolupráce v boji proti terorizmu a nadnárodnému organizovanému zločinu.

Na jeho miesto šéf Kremľa vymenoval 54-ročnú Ponomarjovová, ktorá dosiaľ pôsobila ako zástupkyňa riaditeľa tretieho oddelenia ruského ministerstva zahraničných vecí. To je zodpovedné za vzťahy so strednou Európou.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Vo veku 27 rokov náhle zomrel majster Európy Sivert Guttorm Bakken

Vo veku 27 rokov náhle zomrel majster Európy Sivert Guttorm Bakken

DNES - 20:30Zahraničné

Podľa Christiansena bol stelesnením odhodlania.

Polícia zadržala na propalestínskom proteste aktivistku Thunbergovú

Polícia zadržala na propalestínskom proteste aktivistku Thunbergovú

DNES - 13:52Zahraničné

Britská polícia v utorok počas propalestínskej demonštrácie v centre Londýna zadržala švédsku aktivistku Gretu Thunbergovú, uviedla organizácia Prisoners for Palestine.

Polícia zasahovala v dome zápasníka Vémolu a zadržala ho

Polícia zasahovala v dome zápasníka Vémolu a zadržala ho

DNES - 13:28Zahraničné

Českí policajti a colníci v utorok zasahovali v dome zápasníka Karla Vémolu v obci Měchenice pri Prahe, informoval server Novinky.cz.

Americká vláda zverejnila ďalších viac ako 11.000 súborov súvisiacich s Epsteinom

Americká vláda zverejnila ďalších viac ako 11.000 súborov súvisiacich s Epsteinom

DNES - 11:57Zahraničné

Americké ministerstvo spravodlivosti v utorok zverejnilo ďalšiu časť spisov týkajúcich sa zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.

Vosveteit.sk
Vedci našli spôsob, ako reštartovať imunitný systém. Telo sa správalo, akoby bolo mladšieVedci našli spôsob, ako reštartovať imunitný systém. Telo sa správalo, akoby bolo mladšie
Rusko pripravuje zbraň, ktorá by mohla odrezať NATO od prístupu na obežnú dráhu ZemeRusko pripravuje zbraň, ktorá by mohla odrezať NATO od prístupu na obežnú dráhu Zeme
Nová štúdia narúša obraz chrabrého rímskeho vojaka: Veľa z nich, ktorí hliadkovali na Hadriánovom múre, malo parazityNová štúdia narúša obraz chrabrého rímskeho vojaka: Veľa z nich, ktorí hliadkovali na Hadriánovom múre, malo parazity
Používatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google SprávPoužívatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google Správ
Zabudni na kľúče. WELOCK smart lock U71 a Touca51 Pro menia spôsob, ako ľudia zamykajú domZabudni na kľúče. WELOCK smart lock U71 a Touca51 Pro menia spôsob, ako ľudia zamykajú dom
Depresia zamyká mozog do jedného kruhu. Jedna dávka tejto látky dokáže človeka vytrhnúť z kolotoča negatívnych myšlienokDepresia zamyká mozog do jedného kruhu. Jedna dávka tejto látky dokáže človeka vytrhnúť z kolotoča negatívnych myšlienok
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
Vianoce už klopú na dvere! Tieto filmové a seriálové novinky pribudnú na Netflix medzi sviatkamiVianoce už klopú na dvere! Tieto filmové a seriálové novinky pribudnú na Netflix medzi sviatkami
Nový vírus Wonderland útočí na Android telefóny. Stačí nevinná správa od známeho a hacker ovládne tvoj mobilNový vírus Wonderland útočí na Android telefóny. Stačí nevinná správa od známeho a hacker ovládne tvoj mobil
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP