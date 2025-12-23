SHMÚ varuje pred počasím na Štedrý deň, pre tieto okresy platí výstraha
Meteorológovia vydali výstrahu pre viaceré okresy.
V Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji platia v stredu (24. 12.) výstrahy pred silným vetrom. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Výstrahy platia od polnoci, v Banskobystrickom a Prešovskom kraji do 18.00 h a v Košickom až do noci. Podľa SHMÚ môže vietor dosiahnuť rýchlosť 65 až 75 kilometrov za hodinu.
Cestári varujú: Na týchto horských priechodoch padajú skaly
Cestári varujú pred padajúcimi kameňmi.
Krisztián Forró podal rezignáciu ako poradca pre prezidenta pre národnostné komunity
Krisztián Forró v utorok podal prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu rezignáciu na funkciu poradcu pre národnostné komunity. Informoval o tom na sociálnej sieti.
Žilinkovi je ľúto, že pri novele Trestného zákona nebol vypočutý odborný názor
Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi je ľúto, že nebol vypočutý odborný názor a došlo k podpisu novely Trestného zákona.
Polícia zasahovala vo vlaku: Cestujúci napadol palubný personál
Vo vlaku napadol cestujúci manažéra palubného personálu.