Krisztián Forró podal rezignáciu ako poradca pre prezidenta pre národnostné komunity
Krisztián Forró v utorok podal prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu rezignáciu na funkciu poradcu pre národnostné komunity. Informoval o tom na sociálnej sieti.
„Po dnešnom rozhodnutí som ani nemohol urobiť inak. Dnes som pánovi prezidentovi podal svoju rezignáciu na funkciu poradcu pre národnostné komunity. Pre mňa je verejná služba prijateľná len vtedy, ak je za každých okolností v súlade s mojimi zásadami - právnou istotou, úctou a dôstojnosťou našej komunity,“ napísal Forró.
Dodal, že v práci neprestáva a naďalej bude otvorene a dôsledne stáť pri Maďaroch žijúcich na Slovensku aj pri všetkých národnostných komunitách.
Hlava štátu vzala rozhodnutie Forróa na vedomie a poďakovala sa mu za spoluprácu, uviedla pre TASR hovorkyňa prezidenta Patrícia Medveď Macíková.
Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu Trestného zákona. Forró v minulosti uviedol, že prezidenta požiadal o nepodpísanie novely. Poukázal na novelizáciu týkajúcu sa Benešových dekrétov.
SHMÚ varuje pred počasím na Štedrý deň, pre tieto okresy platí výstraha
Meteorológovia vydali výstrahu pre viaceré okresy.
Cestári varujú: Na týchto horských priechodoch padajú skaly
Cestári varujú pred padajúcimi kameňmi.
Žilinkovi je ľúto, že pri novele Trestného zákona nebol vypočutý odborný názor
Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi je ľúto, že nebol vypočutý odborný názor a došlo k podpisu novely Trestného zákona.
Polícia zasahovala vo vlaku: Cestujúci napadol palubný personál
Vo vlaku napadol cestujúci manažéra palubného personálu.