Utorok, 23.12.2025Meniny má Nadežda
Bratislava

Krisztián Forró podal rezignáciu ako poradca pre prezidenta pre národnostné komunity

  • DNES - 17:56
  • Bratislava
Krisztián Forró v utorok podal prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu rezignáciu na funkciu poradcu pre národnostné komunity. Informoval o tom na sociálnej sieti.

Po dnešnom rozhodnutí som ani nemohol urobiť inak. Dnes som pánovi prezidentovi podal svoju rezignáciu na funkciu poradcu pre národnostné komunity. Pre mňa je verejná služba prijateľná len vtedy, ak je za každých okolností v súlade s mojimi zásadami - právnou istotou, úctou a dôstojnosťou našej komunity,“ napísal Forró.

Dodal, že v práci neprestáva a naďalej bude otvorene a dôsledne stáť pri Maďaroch žijúcich na Slovensku aj pri všetkých národnostných komunitách.

Hlava štátu vzala rozhodnutie Forróa na vedomie a poďakovala sa mu za spoluprácu, uviedla pre TASR hovorkyňa prezidenta Patrícia Medveď Macíková.

Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu Trestného zákona. Forró v minulosti uviedol, že prezidenta požiadal o nepodpísanie novely. Poukázal na novelizáciu týkajúcu sa Benešových dekrétov.

Zdroj: Info.sk, TASR
