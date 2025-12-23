Žilinkovi je ľúto, že pri novele Trestného zákona nebol vypočutý odborný názor
Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi je ľúto, že nebol vypočutý odborný názor a došlo k podpisu novely Trestného zákona. Žilinka to uviedol na sociálnej sieti.
„Ako generálnemu prokurátorovi SR mi je ľúto, že nebol vypočutý odborný názor prokuratúry vychádzajúci z každodennej aplikačnej praxe prokurátorov vykonávajúcich dozor nad zákonnosťou v prípravnom trestnom konaní a zastupujúcich štát v konaní súdnom vo veciach najzávažnejších foriem trestnej činnosti najviac ohrozujúcich spoločnosť a došlo k podpisu schválenej trestnej novely,“ uviedol generálny prokurátor.
Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu Trestného zákona. Tvrdí, že za znenie novely a za toto rozhodnutie nesie plnú zodpovednosť vláda, ktorá s takýmto návrhom súhlasila, a parlamentná väčšina, ktorá ho schválila.
Polícia zasahovala vo vlaku: Cestujúci napadol palubný personál
Vo vlaku napadol cestujúci manažéra palubného personálu.
Opozícia reagovala na Pellegriniho rozhodnutie podpísať novelu Trestného zákona
Prezident podľa opozície zlyhal.
Cesta medzi Myjavou a Podbrančom je pre dopravnú nehodu neprejazdná
Úsek je neprejazdný v oboch jazdných pruhoch.
Mimoriadna udalosť: Po páde strechy pátrajú hasiči po viacerých nezvestných osobách
Hasiči v Košickom kraji zasahujú pri vážnej udalosti.