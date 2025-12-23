  • Články
Utorok, 23.12.2025Meniny má Nadežda
Bratislava

  • DNES - 16:50
  • Dunajská Streda/Bratislava
Polícia zasahovala vo vlaku: Cestujúci napadol palubný personál

Vo vlaku napadol cestujúci manažéra palubného personálu.

Agresívny cestujúci napadol v utorok popoludní v osobnom vlaku smerujúcom z Dunajskej Stredy do Bratislavy manažéra palubného personálu. TASR to potvrdil hovorca súkromného železničného dopravcu Leo Express Emil Sedlařík.

Na miesto bola podľa jeho slov privolaná polícia, ktorá útočníka zadržala. „Pracovník nepotreboval napriek drobným zraneniam ošetrenie a nikto z cestujúcich nebol zranený,“ doplnil Sedlařík. Dôsledkom incidentu meškal osobný vlak približne 45 minút.

Zdroj: Info.sk, TASR
