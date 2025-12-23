Polícia zasahovala vo vlaku: Cestujúci napadol palubný personál
Vo vlaku napadol cestujúci manažéra palubného personálu.
Agresívny cestujúci napadol v utorok popoludní v osobnom vlaku smerujúcom z Dunajskej Stredy do Bratislavy manažéra palubného personálu. TASR to potvrdil hovorca súkromného železničného dopravcu Leo Express Emil Sedlařík.
Na miesto bola podľa jeho slov privolaná polícia, ktorá útočníka zadržala. „Pracovník nepotreboval napriek drobným zraneniam ošetrenie a nikto z cestujúcich nebol zranený,“ doplnil Sedlařík. Dôsledkom incidentu meškal osobný vlak približne 45 minút.
Žilinkovi je ľúto, že pri novele Trestného zákona nebol vypočutý odborný názor
Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi je ľúto, že nebol vypočutý odborný názor a došlo k podpisu novely Trestného zákona.
Opozícia reagovala na Pellegriniho rozhodnutie podpísať novelu Trestného zákona
Prezident podľa opozície zlyhal.
Cesta medzi Myjavou a Podbrančom je pre dopravnú nehodu neprejazdná
Úsek je neprejazdný v oboch jazdných pruhoch.
Mimoriadna udalosť: Po páde strechy pátrajú hasiči po viacerých nezvestných osobách
Hasiči v Košickom kraji zasahujú pri vážnej udalosti.