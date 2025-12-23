Svet sužuje záhadný vírus: Čím sa líši od chrípky?
Vírus spôsobuje podobné príznaky ako chrípka, no následky pretrvávajú oveľa dlhšie, varujú lekári.
Mnohé krajiny sveta koncom roka zasiahla chrípková epidémia. Jednou z prvých, odkiaľ hlásili zvýšený počet chorých, bola Veľká Británia. Najprv sa hovorilo o novom variante covidu, najnovšie však v krajine zaznamenali nový tip vírusu s podobnými príznakmi.
Ako informoval britský denník The Sun, nákaza sa prejavuje nádchou, bolesťou hrdla a extrémnou únavou. Príznaky pritom pretrvávajú dlhšie ako pri chrípke. Podľa lekárnika Iana Budda však nejde o žiadnu novinku.
Rýchle šírenie nákazy má mať na svedomí adenovírus. „Ten sa často vyskytuje v kombinácii s ďalšími zimnými ochoreniami,“ uviedol Budd. Vo Veľkej Británii v súčasnosti zápasia aj s covidom, norovírusom a chrípkou.
Čo sú adenovírusy?
Ako vysvetľuje Clevelandská klinika, adenovírusy sú skupinou vírusov, ktorá v celom tele spôsobuje miernu až ťažkú infekciu, pričom najčastejšie postihujú dýchacie cesty.
„Vedcom sa podarilo identifikovať asi 50 druhov adenovírusov, ktoré môžu napadnúť človeka. K nákaze adenovírusom dochádza počas celého roka, ale najviac prípadov sa vyskytuje v zime a začiatkom jari,“ píše Clevelandská klinika.
Okrem dýchacích ciest môžu adenovírusy postihnúť aj tráviacu sústavu alebo oči, čo sa prejavuje rôznymi príznakmi.
Ako sa adenovírus líši od chrípky
Ako ďalej pre The Sun uviedol Budd, medzi príznakmi u adenovírusov a chrípky existujú tri zásadné rozdiely. Jedným z nich je bolesť tela a slabosť, ktorá je charakteristická pre chrípku, no u adenovírusu sa nemusí dostaviť.
Naopak, pri nákaze adenovírusmi často dochádza k slzeniu a podráždeniu očí, čo však pri chrípke nie je také bežné.
Posledným rozdielom sú tráviace ťažkosti ako zvracanie, nevoľnosť alebo hnačka. Tie sú typické pri infekcii adenovírusom, no u chrípky sa tak často nevyskytujú. Príznaky u adenovírusu okrem toho doznievajú dlhšie.
„V porovnaní s prechladnutím adenovírus častejšie spôsobuje vysokú teplotu a zápal očných spojiviek, a jeho príznaky trvajú dlhšie,“ uviedol Budd.
Príznaky adenovírusu
- ťažkosti s dýchaním
- bolesť hrdla
- nádcha
- kašeľ
- vysoká teplota
- slabosť
- bolesť hlavy alebo tela
- dýchavičnosť
- menej často podráždenie očí, zápal ucha a tráviace ťažkosti
Príznaky adenovírusu podľa odborníkov pretrvávajú až dva týždne, u kašľa to môže byť viac. K najťažšiemu priebehu ochorenia dochádza u malých detí, starších ľudí, tehotných žien a osôb s oslabenou imunitou.
