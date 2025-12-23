  • Články
Dermatologička: U týchto ľudí sa tvorí najviac vrások

Zistite, či k tvorbe vrások sami neprispievate niektorou z často opakovaných činností.

Vrásky sú prirodzenou a univerzálnou súčasťou procesu starnutia. K ich tvorbe dochádza v dôsledku poklesu kolagénu a elastínu v pokožke, no k urýchleniu ich tvorby môžu prispieť aj viaceré činnosti, ktoré denne opakujeme.

Ako pre denník The New York Post uviedla dermatologička Kseniya Kobetsová, veľkú rolu pri tvorbe vrások zohráva životný štýl. „Ak nemáte zdravý životný štýl a aspoň raz za čas nejete zdravú zeleninu a ovocie, podpíše sa to aj na zdraví pleti,“ varovala.

Kobetsová zároveň vymenovala niekoľko ovplyvniteľných faktorov, ktoré najviac prispievajú k tvorbe vrások:

1. Priveľa slnka

Vďaka kontaktu so slnkom si telo dokáže vytvoriť vitamín D, no jeho nadbytok pokožke naopak škodí.

Ako vysvetlila odborníčka, UV lúče zo slnka vytvárajú voľné radikály, ktoré ničia kolagén a elastín v pokožke a poškodzujú jej DNA. Zároveň spúšťajú zápal, čím urýchľujú starnutie pokožky. Na slnku je preto potrebné chrániť sa slnečnými okuliarmi, klobúkom a krémom na opaľovanie.

2. Nevhodná starostlivosť o pokožku

Ako uviedla Kobetsová, vhodná starostlivosť o pokožku dokáže oddialiť nástup vrások a podporiť kvalitu pleti. Začleniť do nej treba aj každodenné aplikovanie krému na opaľovanie.

Kobetsová okrem toho odporúča užívanie topických a ústne podávaných antioxidantov ako vitamín C, kolagén a peptidy. „Ide o veľmi dôležité faktory. Netreba zabudnúť na nosenie klobúkov a pobyt v tieni, aj ak máte nanesený krém na opaľovanie,“ uviedla.

3. Fajčenie

Fajčenie zužuje cievy, rozkladá kolagén a elastín a zhoršuje poškodenie pokožky zo slnka. Ako tvrdí dermatologička, nikotín zhoršuje prístup esenciálnych živín do pokožky.

„Hoci treba brať do úvahy aj ďalšie genetické a environmentálne faktory, fajčiari vo všeobecnosti majú krehkejšiu pleť a viac vrások, najmä v okolí úst,“ dodala Kobetsová.

Zdroj: Info.sk, DP, nypost.com
